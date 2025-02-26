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25.02.2025, 21:27

Пожизненный срок запросили для экс-депутата на юге Казахстана

Новости Казахстана 0 593

Экс-депутату, обвиняемому по делу о педофилии, грозит пожизненный срок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Талдыкоргане завершается судебный процесс над бывшим депутатом, обвиняемом в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Рассмотрение уголовного дела проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным дела области Жетысу в закрытом режиме.

На скамье подсудимых 41-летний мужчина, которого задержали в августе прошлого года. Тогда подозреваемому инкриминировали статью 121, часть 4 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего").

Как стало известно, по данному делу в суде начались прения сторон, прокуроры запросили для обвиняемого наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Государственный обвинитель запросил пожизненное лишение свободы. Оглашения приговора назначено на 27 февраля этого года", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ранее полицейские области Жетысу задержали 40-летнего жителя Аксуского района по подозрению в сексуальных действиях в отношении семилетнего мальчика. В августе 2024 года сообщалось, что дело взято на особый контроль департаментом полиции региона.

Тогда в соцсетях утверждалось, что подозреваемый мужчина якобы руководил ранее районным филиалом партии Аmanat, являлся депутатом районного маслихата. При этом упоминалось имя депутата Сериккана Жакупова. По утверждению пресс-службы областного филиала партии, 1 августа 2024 года упоминаемый человек покинул ряды партии по собственному заявлению.

Ранее в пресс-службе суда области Жетысу сообщалось, что в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд не уточнил имени подозреваемого, однако указал, что его фамилия начинается на букву Ж.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ж. сроком на два месяца. Подозреваемому 40 лет. Постановление суда пока не вступило в законную силу", - сообщил ранее пресс-секретарь суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

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