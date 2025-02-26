Единовременные выплаты до 6 миллионов смогут получать казахстанские школьники

Депутаты Мажилиса разработали поправки в законопроект по вопросам образования и культуры. Они предполагают внедрение единовременных выплат для призеров международных конкурсов научных проектов, освобождение от отработки одних выпускников вузов и отсрочку - для других.

Асхат Аймагамбетов. Фото: пресс-служба Мажилиса

Об новых законодательных нормах, инициированных парламентариями, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал один из разработчиков документа, мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

Кого освободят от отработки грантов

Как известно, в Казахстане не первый год действует норма об обязательной отработке для тех, кто получил высшее образование за счет государства. При разработке законопроекта депутаты учли обращения казахстанцев и предложили помочь выпускникам вузов, которые уже стали родителями и воспитывают детей с инвалидностью, - и освободить их от обязательной отработки грантов после окончания учебы. По словам Асхата Аймагамбетова, Министерство науки и высшего образования поддержало эту норму.

"У нас немало выпускников, которые воспитывают детей с инвалидностью. Понятное дело, что у человека совершенно другие обстоятельства. Поэтому нам кажется, что государство должно пойти навстречу таким людям. Мы инициировали, правительство поддержало данную инициативу, что теперь, если у выпускника, который отучился по государственному гранту, есть ребенок с инвалидностью, то мы ему даем возможность не отрабатывать, освобождаем от отработки", - рассказал Аймагамбетов.

Освободить от отработки предлагают и тех казахстанцев, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью I группы.

Также парламентарии предложили ввести отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных вузах.

"Мы предложили добавить категорию тех, кто, допустим, обучался на бакалавриате, потом поступил за рубеж в магистратуру, мы теперь говорим: давайте дадим отсрочку. Если он обучается два года в магистратуре, мы отложим срок отработки на эти 2 года", - объяснил депутат.

Единовременные выплаты для школьников

В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев призвал поддерживать и развивать талантливых детей в Казахстане. Для поддержки одаренных детей депутаты Мажилиса также предложили ввести единовременные выплаты победителям и призерам международных конкурсов научных проектов.

Размер максимальной выплаты для победителей таких конкурсов - около 6 миллионов тенге. Кроме того, предлагается поощрять педагогов, которые занимались их подготовкой. Деньги будут выделять из республиканского бюджета.

"В спорте очень серьезные суммы дают победителям олимпиад, около 250 тысяч долларов. Мы убеждены в том, что победители международных конкурсов научных проектов и предметных олимпиад если не больше, то не меньше важны для Казахстана. Это логическое продолжение той нормы, которую мы приняли ранее. В прошлом году мы приняли закон: школьники, достигшие высоких результатов на международных научных конкурсах, получили возможность поступать в вузы на грант без сдачи ЕНТ и претендовать на стипендию "Болашак". Сегодняшняя норма - это завершающий шаг. Мы показываем, что делаем ставку на умных, талантливых ребят, на одаренную молодежь. Именно такую задачу ставит наш Президент", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Больше поддержки для топовых вузов

В законопроекте по вопросам образования предусмотрены поправки, регулирующие вопрос ранжирования вузов. Это означает, что теперь казахстанские вузы будут делить на сильные и менее сильные по качеству образования. Соответственно, государство будет оказывать поддержку образовательным учреждениям больше или меньше - в зависимости от их уровня.

"Если сейчас за один грант в среднем оплата порядка 1 миллиона тенге из бюджета, то лучшие вузы могут получить дополнительно какой-то коэффициент. Это конкуренция, мотивация. Если помните, в Послании Глава государства как раз говорил об этом. Плюс к этому будет дополнительная возможность для сильных вузов по академической свободе, а также возможность не попадать под плановые проверки министерства. Министерство, в свою очередь, сосредоточит внимание на слабых вузах", - пояснил мажилисмен.

Топовые высшие учебные заведения смогут самостоятельно определять образовательные программы, потому что у них есть соответствующая компетенция и кадры.

Сегодня в Казахстане уже существует дифференциация между национальными и другими вузами. Теперь на господдержку с повышенным коэффициентом смогут рассчитывать не только национальные университеты. Предполагается, что оказавшиеся в списке "слабых" будут получать финансирование по номинальной стоимости. То есть для них ухудшений не будет.

Критерии, по которым будут оценивать качество образования в вузах, будет утверждать Министерство науки и высшего образования.

Помощь для школьников, желающих обучаться на государственном языке

Законопроект, помимо прочего, расширит полномочия Министерства просвещения. Ведомство будет разрабатывать адаптационные программы для учащихся начальных классов. Речь идет о школьниках, которых определяют в класс с государственным языком обучения, но которые не владеют им в достаточной степени.

"Мы видим, что некоторым детям нужна дополнительная поддержка: например, когда родители не очень свободно говорят на государственном языке, и, как правило, ребенок тоже. Но они говорят: "Мы приняли решение, подготовили ребенка, он будет обучаться в школе на государственном языке". И тогда у некоторых ребят, которые пришли неподготовленными, появляются затруднения с адаптацией. Поэтому есть необходимость определенных адаптационных программ в помощь учащимся начальных классов", - рассказал Асхат Аймагамбетов.

Теперь дети, которые хотят обучаться на госязыке, но нуждаются в методологической поддержке, смогут посещать дополнительные занятия в школах. По мнению депутатов, программа может охватывать 1-2 классы. Дальше в таких занятиях не будет необходимости, если ребенок освоит язык.

Детсады обяжут обучать детей до школы

Еще одной важной инициативой является установление нормы, согласно которой дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля.

Ранее родители часто сталкивались с ситуацией, когда ребенок достигал 6-летнего возраста, но до начала учебного года оставался "в подвешенном состоянии", так как уже не имел права посещать детский сад, но еще не был зачислен в школу.

Запрет на фонограмму?

Артисты, выступающие с концертами в Казахстане, обязаны предупреждать зрителей об использовании фотограммы. Но делают это не все. В указанном проекте закона пока нет нормы об ограничении на использование фонограммы, однако она находится на обсуждении.

"Коллеги предлагали норму, чтобы в обеспеченных всем необходимым оборудованием залах ограничить фонограмму, в неадаптированных - оставить как есть, то есть заранее информировать об использовании фонограммы. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Требуется дополнительное изучение и обсуждение с профессиональным сообществом", - сообщил мажилисмен Аймагамбетов.

Другие важные поправки

Законопроект также дополняет норму, которая позволяет учащимся организаций среднего образования одновременно осваивать рабочие квалификации технического и профессионального образования с последующим получением свидетельства о профессиональной подготовке. Эта норма даст школьникам возможность получать востребованные технические навыки, не прерывая основное обучение и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Вместе с тем, разработчики предлагают ввести ограничение на присвоение собственных имен личностей частным школам, вузам и другим частным организациям образования. Сначала нужно будет согласовывать названия с ономастической комиссией, как сейчас это делают государственные организации. Инициаторы поправки говорят, что в Казахстане немало случаев, когда частным школам присваивают имена родственников или предков, либо используют неправильное написание имен.

Кроме этого, если мажилисмены поддержат поправки, в Казахстане могут появиться специальные карты Aqylman для школьников - для посещения музеев и других объектов культуры. Также документ затрагивает вопросы развития библиотек. Одно из нововведений - разрешить государственным библиотекам оказывать платные услуги по организации мероприятий, например, предоставлять в аренду залы и получать доход от этих услуг.