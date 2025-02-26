В Казахстане стало опасно разменивать деньги

В Актобе мужчина стал жертвой мошенничества после того, как согласился разменять крупную купюру незнакомке.

Фото с сайта diapazon.kz

В Актобе, на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова к мужчине подошла незнакомка и попросила поменять купюру в 20 тысяч тенге, передает «Диапазон».

У мужчины была с собой наличность, он согласился выручить женщину и отдал ей деньги, взамен получил одну банкноту. А уже позже разглядел купюру и понял, что она сувенирная. Он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность мошенницы. Ею оказалась 55-летняя безработная жительница Актобе. Она призналась, что на полученные взамен сувенирной банкноты деньги купила кроссовки. Ущерб потерпевшему она погасила, но от суда и приговора ее это не спасло. Суд приговорил ее к 1 году ограничения свободы.