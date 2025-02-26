Какие выплаты ждут казахстанок при рождении ребенка: подробности и сроки оформления

Каждая казахстанка, готовящаяся стать матерью, может рассчитывать на финансовые выплаты в связи с рождением ребенка. В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали Zakon.kz, какие основные пособия существуют и как правильно оформить выплаты.
Так, основной посыл заявления заключается в том, что все женщины Казахстана, независимо от того, работают они или нет, имеют право на единовременное пособие в связи с рождением ребенка:
"Эта выплата осуществляется из государственного бюджета и увеличивается с рождением четвертого ребенка".
Только есть различия в выплатах для работающих и неработающих женщин.
К примеру, неработающим женщинам полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Его размер составляет от 5,76 МРП на первого ребенка до 8,90 МРП на четвертого и более детей.
Выплата также производится из госбюджета.
Социальную выплату по беременности и родам в Казахстане получают работающие женщины, за которых производились социальные отчисления за последние 12 месяцев в Государственный фонд социального страхования.
"Подать заявление на выплату, а также на перерасчет при осложненных родах, необходимо не позднее 12 месяцев со дня возникновения права на них", – уточнили специалисты.
Средства будет выплачивать фонд.
Также в памятке указано, что для оформления социальной выплаты через ЦОН понадобятся следующие документы:
Нельзя забывать, что в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.
Срок оказания услуги – восемь рабочих дней.
Сроки больничного по случаю родов составляют:
Ранее специалисты электронного правительства Казахстана рассказали, что ошибочные переводы не тому адресату или зачисления некорректной суммы социальных отчислений происходят довольно часто. В основном это возникает из-за человеческих факторов, иногда сумма уходит не тому человеку либо в другом размере. В связи с этим казахстанцам решили напомнить, что на портале eGov.kz и в eGov mobile можно решить этот вопрос и подать заявку на возврат излишне уплаченных социальных отчислений.
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