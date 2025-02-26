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26.02.2025, 07:26

Какие выплаты ждут казахстанок при рождении ребенка: подробности и сроки оформления

Новости Казахстана 0 424

Каждая казахстанка, готовящаяся стать матерью, может рассчитывать на финансовые выплаты в связи с рождением ребенка. В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали Zakon.kz, какие основные пособия существуют и как правильно оформить выплаты.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Так, основной посыл заявления заключается в том, что все женщины Казахстана, независимо от того, работают они или нет, имеют право на единовременное пособие в связи с рождением ребенка:

"Эта выплата осуществляется из государственного бюджета и увеличивается с рождением четвертого ребенка".

Только есть различия в выплатах для работающих и неработающих женщин.

К примеру, неработающим женщинам полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Его размер составляет от 5,76 МРП на первого ребенка до 8,90 МРП на четвертого и более детей.

Выплата также производится из госбюджета.

Социальную выплату по беременности и родам в Казахстане получают работающие женщины, за которых производились социальные отчисления за последние 12 месяцев в Государственный фонд социального страхования.

"Подать заявление на выплату, а также на перерасчет при осложненных родах, необходимо не позднее 12 месяцев со дня возникновения права на них", – уточнили специалисты.

Средства будет выплачивать фонд.

Оформить выплату можно несколько способами:

  • через ЦОНы;
  • через портал электронного правительства;
  • проактивно (при регистрации телефонного номера заявителя на портале электронного правительства).

Также в памятке указано, что для оформления социальной выплаты через ЦОН понадобятся следующие документы:

  1. удостоверение личности;
  2. лист временной нетрудоспособности.

Нельзя забывать, что в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Срок оказания услуги – восемь рабочих дней.

Сроки больничного по случаю родов составляют:

  • 126 дней (больничный лист выдается медицинским работником с 30-й недели беременности);
  • 140 дней при осложненных родах или рождении двух и более детей.

Ранее специалисты электронного правительства Казахстана рассказали, что ошибочные переводы не тому адресату или зачисления некорректной суммы социальных отчислений происходят довольно часто. В основном это возникает из-за человеческих факторов, иногда сумма уходит не тому человеку либо в другом размере. В связи с этим казахстанцам решили напомнить, что на портале eGov.kz и в eGov mobile можно решить этот вопрос и подать заявку на возврат излишне уплаченных социальных отчислений.

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