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26.02.2025, 11:03

Запрет на выезд за границу для должников планируют снимать автоматически

Новости Казахстана 0 6 910

В Казахстане упростят процессы по взысканию долгов, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

"В связи с этим будем улучшать упрощенное производство через робота-судебного исполнителя. Мы планируем расширить сумму взыскания через него с 20 до 40 МРП (с 78,6 тыс. тенге до 157,2 тыс. тенге). Также будут решены вопросы несвоевременного снятия арестов и ограничений на выезд из страны, а также исключения из реестра должников через автоматизацию", – пояснил он.

Кроме того, по словам Е. Сарсембаева, планируется доработать "Личный кабинет взыскателя и должника" с внедрением цифрового ассистента.

"Он будет показывать все этапы исполнения. А взыскатель и должник будут видеть, что уже сделано со стороны судебного исполнителя и что планируется. Теперь на этой же платформе у сторон появится возможность реагировать в случае несогласия с действиями или бездействиями судоисполнителя", – уточнил министр.

Сарсембаев также рассказал, что сегодня в стране сложилась негативная практика, когда исполнительные надписи совершались без письменного признания долга и не по месту жительства должника.

"Это делали недобросовестные нотариусы по договоренности с микрофинансовыми организациями, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями. В связи с этим мы хотим обеспечить возможность открытия "Личного кабинета сторон" в системе "Е-нотариат" с биометрической идентификацией, через который должник сможет подать возражение либо погасить долг. Установим контроль за соблюдением территориальности и запрет нотариусам совершать исполнительные надписи другого региона", – продолжил глава ведомства.

В Минюсте также планируют запустить механизм бесплатной юридической помощи для казахстанцев через чат-боты. А высвобождаемые средства от правового консультирования предлагается направить на увеличение тарифов оплаты труда в судебное представительство.

"Еще один момент: события осени прошлого года, когда казахстанская музыка исчезла с платформ Meta, показали недостатки сферы коллективного управления. Многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведение на этой платформе. В связи с чем планируется дать возможность авторам в онлайн-формате прослеживать все этапы использования произведения, начиная от заключения договоров, сбора, распределения и до выплат вознаграждений", – сообщил Е. Сарсембаев.

В целом, по его словам, прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта в части аналитики и отчетности по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности, а также разработки мобильного приложения для правообладателей.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов поручил расширить перечень документов, которые будут исполняться в упрощенном порядке.

"Каждому гражданину должен быть обеспечен доступ к необходимой правовой информации, причем в максимально понятном формате. Надо и далее развивать, и модернизировать информационные системы "Әділет", Эталонный контрольный банк, E-ZanKomegi и e-Otinish. В е-ZanKomegi уже зарегистрировано почти 2 тыс. адвокатов и юридических консультантов. Необходимо ускорить внедрение чат-бота", – резюмировал он.

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