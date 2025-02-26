Хорошую новость сообщили казахстанским водителям

Медицинская справка для водителей формы 073/у теперь доступна в мобильном приложении eGov Mobile, что позволяет получить документ быстрее и проще, сообщает Zakon.kz.

Фото: atpress.kz

Об этом 25 февраля рассказали в АО "НИТ".

"Ранее услугой можно было воспользоваться на портале eGov.kz, а с момента ее запуска в ноябре 2024 года казахстанцы уже оформили более семи тысяч справок", – отметили там.

Медицинская справка формы 073/у – обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

Раньше ее могли получить только в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов: терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога.

"С запуском услуги на портале eGov.kz процесс стал намного проще – пользователи получили возможность оформить справку в электронном формате после прохождения медицинского осмотра и оформления заявки на портале электронного правительства. Теперь, чтобы оформить документ, достаточно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile", – рассказали в АО "НИТ".

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile;

в разделе "Услуги" выбрать категорию "Здравоохранение";

найти услугу "Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (№ 073/у)";

подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

После подачи заявки справка будет доступна в истории Личного кабинета пользователя в формате PDF. Документ действителен в течение одного года с момента его получения.