Хорошую новость сообщили казахстанским водителям

Медицинская справка для водителей формы 073/у теперь доступна в мобильном приложении eGov Mobile, что позволяет получить документ быстрее и проще, сообщает Zakon.kz.
Об этом 25 февраля рассказали в АО "НИТ".
"Ранее услугой можно было воспользоваться на портале eGov.kz, а с момента ее запуска в ноябре 2024 года казахстанцы уже оформили более семи тысяч справок", – отметили там.
Медицинская справка формы 073/у – обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.
Раньше ее могли получить только в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов: терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога.
"С запуском услуги на портале eGov.kz процесс стал намного проще – пользователи получили возможность оформить справку в электронном формате после прохождения медицинского осмотра и оформления заявки на портале электронного правительства. Теперь, чтобы оформить документ, достаточно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile", – рассказали в АО "НИТ".
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
После подачи заявки справка будет доступна в истории Личного кабинета пользователя в формате PDF. Документ действителен в течение одного года с момента его получения.
Комментарии0 комментарий(ев)