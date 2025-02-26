Сколько получает самый богатый пенсионер Казахстана

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) 25 февраля 2025 года предоставили интересную информацию. Специалисты рассказали о самой большой пенсии в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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Как отмечается на сайте фонда, эти данные приведены по состоянию на 1 февраля.

Так, сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 35 523 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 993 040 тенге.

В ЕНПФ также уточнили, что общее количество пенсионных счетов на 1 февраля 2025 года составило более 17,24 млн единиц.

"Пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ составили порядка 22,64 трлн тенге. За последние 12 месяцев пенсионные активы выросли на сумму свыше 4,52 трлн тенге (или 25%)".Пресс-служба ЕНПФ РК

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявили, что с начала 2025 года из республиканского бюджета было выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии – 234,2 млрд.