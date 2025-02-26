“Денег на моем счете стало меньше“: что происходит, объяснили в ЕНПФ

В редакцию обратилась казахстанка, которая заметила, что ее пенсионные накопления, превышающие порог достаточности, уменьшились, хотя должны были увеличиться, ведь отчисления в ЕНПФ от нее поступают ежемесячно. Как такое могло произойти? Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Tengri Life обратилась в ЕНПФ.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Жительница Казахстана столкнулась с изменениями суммы сверх порога достаточности на своем счете в ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд).

"Мой порог минимальной достаточности по возрасту составляет 4 870 000 тенге. На 14 февраля, когда я проверяла, у меня на счете было 5 231 366 тенге. Значит, снять можно 361 тысячу тенге. ИПН составляет 10 процентов, то есть удержать могут 36 136 тенге. Получается, что я могу рассчитывать на снятие примерно 324 900 тенге. Однако, судя по данным на сайте ЕНПФ, доступно к снятию лишь 222 437 тенге (также на 14 февраля). Почему так происходит?" - с таким запросом обратилась казахстанка.

Она также добавила, что регулярно просматривает свои данные на ЕНПФ и переживает, что сумма, превышающая порог достаточности, стала уменьшаться.

"Еще в середине января 2025 года я могла снять 224 тысячи (при удержании ИПН), а уже в конце января - 170 тысяч тенге. Почему так сильно меняется?" – недоумевает казахстанка.

Получается, что сумма в разрезе месяца у казахстанки уменьшилась, а выросла только после очередного пополнения, которое произошло 13 февраля.

Чтобы получить объяснение странному движению средств на счете, мы отправили официальный запрос в ЕНПФ.

Как формируются пенсионные накопления в ЕНПФ

В организации нам объяснили, что пенсионные накопления граждан включают в себя сумму взносов и накопленный инвестиционный доход. Взносы, поступающие на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (ИПС), инвестируются доверительными управляющими пенсионными активами: Нацбанком и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) в финансовые инструменты и приносят доход.

Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, для Нацбанка утверждается постановлением правительства, а для УИП - постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"В целях диверсификации рисков (распределение рисков - прим.) пенсионные активы размещаются в Казахстане и за рубежом в разные финансовые инструменты в различных секторах экономики, в разных валютах. Инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, по активам, находящимся во внешнем управлении, и так далее, соответственно, размер инвестиционного дохода меняется в зависимости от ситуации на финансовых и валютных рынках", - сообщили нам в компании.

Получается, когда мы смотрим на наш личный счет, мы видим не только накопленные нами средства, но и доход, который заработал ЕНПФ, инвестируя наши деньги. Если ЕНПФ инвестировал в убыточные инструменты, то объем наших средств тоже будет уменьшаться.

Как раз вчера мы узнали, что в январе инвестдоход пенсионных накоплений показал минус.

В ЕНПФ нам напомнили, что пенсионные накопления - это долгосрочные инвестиции.

"Предназначенные прежде всего для обеспечения выплат после окончания трудовой деятельности. Анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и так далее) не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной коньюнктуры. Диверсификация инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений в долгосрочной перспективе. Так, инвестиционный доход в динамике за последние 3 года показывает стабильный рост, доходность пенсионных активов превышает уровень инфляции", - ответила нам в запросе заместитель председателя правления фонда Сауле Егеубаева.

То есть, судя по ответу компании, анализировать инвестиционный доход лучше как минимум за год. Краткосрочные данные, например за неделю или месяц, не показывают реальную картину, потому что постоянно меняются из-за ситуации на рынке.

Также уточняется, что сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) пересчитывается и

переоценивается "на еженедельной основе по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца". То есть сумма пенсионных накоплений пересчитывается каждую неделю и в конце каждого месяца, чтобы учитывать изменения в инвестиционном доходе.

"Изменение пенсионных накоплений и, соответственно, суммы, доступной для использования в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, возможно при поступлении пенсионных взносов (в сторону увеличения), осуществлении выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации (при наличии соответствующих заявлений - в сторону уменьшения) либо при изменении инвестиционного дохода", - сообщила она нам.



Мы уточнили также ответ по ситуации, когда, по расчетам, казахстанка могла снять одну сумму, а фактически разрешенную для снятия сумму ей уменьшили. Однако в ЕНПФ нам отказались предоставить ответ по этому случаю, ссылаясь на конфиденциальность данных самой казахстанки. Девушке посоветовали лично посетить офис организации и подать заявление, чтобы уточнить все детали по ее случаю.

Как следить за своими деньгами на счете в ЕНПФ

В организации нам напомнили, что проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая инвестиционный доход, сведения о сумме пенсионных накоплений, доступной для изъятия, а также для передачи в доверительное управление УИП можно в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, на портале egov.kz.

"Пороговые значения пенсионных накоплений вместе с будущими регулярными взносами в ЕНПФ от дохода вкладчика позволят обеспечить пенсионные выплаты лишь в размере минимальной пенсии. Для прогнозирования и планирования пенсии можно воспользоваться следующими инструментами в личном кабинете вкладчика: "Пенсионный калькулятор" и "Персональный план пенсионных накоплений", с помощью которых можно предварительно рассчитать свою будущую пенсию и сформировать план по ее увеличению", - сообщила зампредседателя в своем ответе.

Какие комиссии и расходы взимает ЕНПФ

Егеубаева напомнила, что при создании ЕНПФ законодательно закреплено, что величина комиссионного вознаграждения не должна превышать 7,5 процента от инвестиционного дохода и 0,025 процента в месяц от пенсионных активов.

"Это в два раза меньше, чем получали частные пенсионные фонды. Вместе с тем ЕНПФ совместно с Нацбанком ежегодно проводил работу по снижению комиссионного вознаграждения и оптимизации расходов. К примеру, в 2016-2017 годах комиссия от пенсионных активов составляла 0,0225 процента, в 2018-м и 2019-м - 0,015 процента, в 2020 году - 0,011 процента, в 2021 и 2022 годах - 0,01 процента", - говорится в ответе на наш запрос.

Кроме того, в соответствии с Социальным кодексом с первого июля 2023 года величину

комиссионного вознаграждения ЕНПФ от пенсионных активов снизили с 0,01 до 0,008 процента в месяц.

"При этом она не может быть более 0,04-кратного МРП с одного индивидуального пенсионного счета. Таким образом, за время деятельности ЕНПФ с 2014 года по 2023 год комиссионное вознаграждение от пенсионных активов снизили на 68 процентов", - сообщили нам в компании.

Кроме того, начиная с 2021 года комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода взимается только управляющими пенсионными активами: Нацбанком (не более 2 процентов от инвестиционного дохода) и УИП (не более 7,5 процента от инвестиционного дохода). Также с 2023 года величина комиссионного вознаграждения Нацбанка от инвестиционного дохода составляет 1,5 процента (в 2022 году она составляла 1,8 процента).

"Ведется раздельный учет пенсионных активов и собственных средств, предназначенных для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности компании. Собственный капитал ЕНПФ формируется за счет комиссионного вознаграждения и результатов инвестиционной деятельности по управлению собственными активами. Большая часть затрат фонда направлена на коммуникационные услуги, поддержку и развитие программного обеспечения, аренду помещений, почтовые, коммунальные и покрытие других расходов, необходимых для оказания услуг вкладчикам (получателям)", - говорится в ответе компании.

Таким образом, судя по ответу компании, за последние годы комиссионные вознаграждения ЕНПФ постепенно снижались, что теоретически должно было повысить эффективность управления пенсионными активами. Однако инвестиционная доходность нестабильна. Это подчеркивает важность прозрачности и эффективности инвестиционной политики пенсионного фонда.

Примечательно, что ранее стало известно о том, что за январь 2025 года, по информации фонда, размер начисленного инвестдохода показал минус 284,86 миллиарда тенге.