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26.02.2025, 12:58

Верующие отказываются от вскрытия: в Минюсте нашли альтернативу

Новости Казахстана 0 477

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев на заседании правительства рассказал, как в Казахстане планируют усовершенствовать экспертную деятельность, передает корреспондент NUR.KZ.

Фото: Global Look Press/Medicimage/Stewart Goldstein
Фото: Global Look Press/Medicimage/Stewart Goldstein
Сарсембаев сообщил, что планируется усовершенствование методик судебно-экспертной деятельности до уровня стандартов, где будет предусмотрен пошаговый алгоритм действий как эксперта, так и действий органов при назначении экспертизы. Это поможет сократить время производства экспертиз, количество необоснованных экспертиз и повысить их качество.

"Внедрим виртуальную аутопсию, суть которой состоит в применении компьютерной томографии для проведения исследований тел умерших. Исследование позволит избежать обязательного вскрытия тела, что в том числе поможет избежать противоречий с национальными и религиозными традициями", - сообщил глава Минюста.

Кроме того, планируется расширить проведение исследований на договорной основе, что позволит увеличить доходность центра экспертиз и одновременно улучшить его материально-техническую базу.

Позже министр пояснил суть предложения о виртуальной аутопсии.

"Сама по себе виртуальная аутопсия представляет собой компьютерную томографию усопшего, мы будем говорить в данном случае - тела. Если признаков насильственной смерти виртуальная аутопсия не выявляет, то во вскрытии необходимости может и не быть. Если же подтверждается, что это были, допустим, признаки насильственной смерти или же каких-то иные внешние воздействия, то в этом случае по постановлению органов уголовного преследования вскрытие осуществляется и будет ситуативно разрешаться", - добавил министр.

Напомним, на сегодняшнем заседании кабмина глава Минюста рассказал также о создании цифровой платформы авторских прав в Казахстане. Так в ведомстве хотят решить проблему, на которую ранее массово жаловались казахстанцы - из Instagram стала пропадать музыка казахстанских исполнителей.

"Прорабатывается вопрос внедрения цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, в части аналитики и отчетности (по объектам, внесенным в госреестры), совершенствования поисковых систем по зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности, разработки мобильного приложения для авторов и правообладателей, расширения интеграции с информационными системами госорганов и международных организаций", - сообщил Сарсембаев.

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