Запретить смену пола предложили в Казахстане

В своем обращении, адресованном заместителю премьер-министра Серику Жумангарину, Магеррамов заявил о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей. Он подчеркнул, что глава государства ранее неоднократно заявлял о недопустимости продвижения "чуждых для казахстанской культуры" идей.

"Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации.

Согласно кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами, имеют право на смену пола", - сказал Магеррамов.