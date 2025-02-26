НДС и обязательная регистрация: иностранным маркетплейсам придумали новые требования

По его словам, иностранные маркетплейсы физически не присутствуют в стране и потому избегают уплаты налогов и пошлин.

"Считаем, что эта ситуация формирует несправедливые конкурентные преимущества против местных производителей. Предлагаем ввести обязательную регистрацию иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана и предусмотреть для них уплату НДС. По опыту Индии просим введения для них обязательств по коллаборации с отечественными площадками и производителями", – предложил он.

Депутат также просит снизить либо обнулить параметры беспошлинной торговли через иностранные сети. Он предлагает разработать меры господдержки для отечественной е-коммерции, включая интеграцию с международными платежными системами, содействие в организации сервисов и логистики и т.д.

"По прогнозам ассоциации "Альянс технологических компаний Qaztech", если государство не вмешается в существующую ситуацию, то вместо сегодняшних 20% к 2029 году уже более 50% казахстанцев будут совершать покупки исключительно на иностранных маркетплейсах, что приведет к дальнейшему сокращению доли местных производителей, а потери бюджета дойдут до 700 млрд тенге", – подчеркнул А. Перуашев.

Для решения этих проблем многие страны активно внедряют механизмы регулирования, продолжил он. Так, в Индии введены требования к иностранным маркетплейсам по созданию партнерств с местными компаниями и уплате налогов. В Евросоюзе обсуждается введение 30% пошлины и обязательной регистрации как плательщиков НДС, уточнил депутат.

"Для Казахстана, находящегося в ближайшем соседстве с крупнейшим мировым производителем, также необходимы решения, защищающие наши национальные интересы. Причем как в пользу отечественных производителей, так и доходов бюджета, а также сохранения рабочих мест. Считаем, что предлагаемые меры вкупе с борьбой с контрабандой и коррупцией способны значительно сократить дефицит бюджета и снизить остроту дискуссии вокруг налоговой реформы", – высказался мажилисмен.

По информации А. Перуашева, в 2023 году иностранные маркетплейсы поставили в Казахстан товары на 505 млрд тенге, при этом уплатив в бюджет 24 млрд тенге, то есть 4,8% от оборота. Таким образом, по словам депутата, только по уклонению от НДС в 2023 году бюджет недополучил более 60 млрд тенге. При этом фискальная нагрузка казахстанских маркетплейсов по тем же импортируемым товарам составляет 16,3%, то есть почти в четыре раза выше.

Он напомнил, что казахстанские предприниматели, ведущие деятельность через локальные платформы, обязаны уплачивать до 62% различных сборов (НДС, КПН, социальные отчисления, таможенные пошлины, сертификацию и др.).