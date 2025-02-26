Двух граждан России задержали в Астане

По информации пресс-службы ДП на транспорте, сотрудники по противодействию киберпреступности совместно с Главной транспортной прокуратурой, при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и КНБ РК, в столице задержали двоих граждан России, причастных к незаконным манипуляциям с мобильной связью.

"В ходе обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты два устройства SIM-box, предназначенных для регистрации виртуальных абонентских номеров, которые использовались для совершения интернет- мошенничества на территории республики. Также изъято более 2000 SIM-карт казахстанских мобильных операторов, ноутбуки, роутеры, маршрутизаторы, позволяющее скрывать реальное местоположение пользователей", – сообщили в ДП.

По данному факту в Департаменте полиции на транспорте возбуждены уголовные дела.