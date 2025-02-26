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26.02.2025, 16:45

Казахстан нарастит добычу нефти за счет расширения Тенгизского месторождения

Новости Казахстана 0 449

В Казахстане будут добывать больше нефти, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, в текущем году планируется экспортировать 70,5 млн тонн (в 2024 году – 68,6 млн тонн нефти). Основные покупатели – страны, которые получают ее по трубопроводам КТК, "Атырау-Самара" и "Атасу-Алашанькоу", а также через порт Актау.

"В 2025 году планируется добыть 96,2 млн тонн нефти. Ожидается, что добыча вырастет в первую очередь благодаря проекту расширения на месторождении Тенгиз, который должен заработать уже в первой половине года. Также продолжаются работы на Карачаганаке и на шельфе Каспия", – сообщил он.

Кроме того, по его словам, продолжится увеличение мощностей завода Caspi Bitum.

"Планируется принять концепцию развития нефтепереработки до 2040 года, а также провести ремонт на Павлодарском и Атырауском НПЗ", – уточнил министр.

Казахстан также увеличивает добычу газа и расширяет газотранспортную инфраструктуру, продолжил А. Саткалиев.

"В 2025 году планируется увеличить добычу до 62,8 млрд куб. м, в прошлом году добыто 59 млрд куб. м. Для обеспечения растущих потребностей в газе ведется строительство новых газоперерабатывающих заводов – на Кашагане и в Жанаозене. В Жамбылской области будет введено в эксплуатацию новое месторождение Барханная", – поделился планами министр.

При этом на текущий год запланирован ввод новых генерирующих мощностей.

"В 2025 году в эксплуатацию введут 455,5 МВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, а также 166 МВт традиционных генерирующих мощностей. Также будет продолжен масштабный ремонт тепловых сетей по всей стране. В 2024 году уже отремонтировано 285 км теплосетей, а в планах на текущий год – ремонт еще 323 км", – резюмировал А. Саткалиев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Этот саткалиев кажется не знает что Тенгизское месторождение нам не принадлежит, там иностранцы плотно сидят и качают нефть в свою сторону. А про его планы опять ремонтировать Атырауский НПЗ, там понятно одно, что это очередной отмыв денег с бюджета.
26.02.2025, 12:09
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