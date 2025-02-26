Казахстан нарастит добычу нефти за счет расширения Тенгизского месторождения

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, в текущем году планируется экспортировать 70,5 млн тонн (в 2024 году – 68,6 млн тонн нефти). Основные покупатели – страны, которые получают ее по трубопроводам КТК, "Атырау-Самара" и "Атасу-Алашанькоу", а также через порт Актау.

"В 2025 году планируется добыть 96,2 млн тонн нефти. Ожидается, что добыча вырастет в первую очередь благодаря проекту расширения на месторождении Тенгиз, который должен заработать уже в первой половине года. Также продолжаются работы на Карачаганаке и на шельфе Каспия", – сообщил он.

Кроме того, по его словам, продолжится увеличение мощностей завода Caspi Bitum.

"Планируется принять концепцию развития нефтепереработки до 2040 года, а также провести ремонт на Павлодарском и Атырауском НПЗ", – уточнил министр.

Казахстан также увеличивает добычу газа и расширяет газотранспортную инфраструктуру, продолжил А. Саткалиев.

"В 2025 году планируется увеличить добычу до 62,8 млрд куб. м, в прошлом году добыто 59 млрд куб. м. Для обеспечения растущих потребностей в газе ведется строительство новых газоперерабатывающих заводов – на Кашагане и в Жанаозене. В Жамбылской области будет введено в эксплуатацию новое месторождение Барханная", – поделился планами министр.

При этом на текущий год запланирован ввод новых генерирующих мощностей.