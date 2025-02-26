Названы самые опасные марки автомобилей в Казахстане

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За год в Костанайской области зарегистрировано 1232 аварии, в которых погибли 83 человека, а 1578 получили различные травмы. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано 462 ДТП.

Лидерами по числу аварий стали автомобили марки Lada — 296 ДТП. На втором месте Chevrolet (122 аварии), за ними следуют Volkswagen и Hyundai. Основными причинами происшествий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение маневрирования, сообщает старший инспектор по особым поручениям УМСП ДП Костанайской области Елена Магасумова.

Наибольшее число ДТП приходится на водителей в возрасте от 18 до 45 лет. В группе 18–25 лет зарегистрировано 169 аварий, в которых 9 человек погибли, а 175 получили травмы. В возрастной категории 25–35 лет зафиксировано 242 ДТП, жертвами которых стали 16 человек, а 273 получили ранения.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стало ограничение на использование праворульных автомобилей. С 1 января 2025 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий их эксплуатацию для перевозки пассажиров в такси. Под запрет попадают как оригинальные праворульные машины, так и те, которые были переделаны в леворульные.