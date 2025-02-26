Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго

Журналисты поинтересовались, обращался ли Казахстан к Украине и кто будет возмещать ущерб.

"Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам по восстановлению ущерба. В настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия", – сказал Алмасадам Саткалиев.

По его словам, группа казахстанских специалистов принимала участие в осмотре.

"Был представлен отчет по повреждениям, который согласован казахстанской стороной акционерами. Для стабильной работы КТК существуют достаточно большие емкости для хранения – порядка 1 млн тонн. Прием казахстанской нефти идет без ограничений, для этого предпринят ряд решений. Отгрузка идет в соответствии с установленными графиками, режим наполнения танкеров идет по схеме. Это на период текущий, связанный с периодом восстановления", – заверил глава Минэнерго.

20 февраля 2025 года член общественного совета Министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов, комментируя ситуацию с атакой беспилотников на нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума, заявил, что Казахстан может недоэкспортировать порядка 2,7-3 млн тонн нефти относительно тех объемов, которые были.