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26.02.2025, 19:13

Ежегодное повышение на 30%: Саткалиев назвал причины повышения цен на товарный газ

Новости Казахстана 0 331

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля 2025 года на брифинге ведомства объяснил, почему цены на товарный газ будут расти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По его словам, сейчас товарный газ в Казахстане субсидируют за счет экспорта.

"Компания QazaqGaz ежегодно несет миллиардные убытки. Чтобы сгладить эту ситуацию и не допустить дефолт QazaqGaz по внешним обязательствам, а также для обеспечения стабильной и надежной поставки газа для потребителей, принято решение о постепенном выравнивании цены до уровня нулевой рентабельности – как минимум, чтобы компания не получала убытки", – сказал Саткалиев.

Министр отметил, что, по расчетам QazaqGaz, которые предварительно рассмотрели на уровне правительства, для достижения этой цели в течение пяти лет ежегодно необходимо повышать цены на 30%. 

"Это решение действительно было объявлено. Как будут меняться цены? Все будет зависеть от финансового положения компании. Каждый раз такие решения будут приниматься с учетом недопущения резкого роста стоимости – повышения планируются сбалансированными этапами. В планах правительства есть четкое понимание, что рост цен на товарный газ необходимо осуществлять постепенно", –  пояснил Саткалиев. 
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