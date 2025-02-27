Казахстанца оштрафовали за несмешную шутку над бывшей сожительницей

В канун нового 2025 года 59-летний житель Павлодара после ссоры с бывшей сожительницей решил над ней подшутить. Мужчина не придумал ничего лучше, чем замазать краской и поджечь входную дверь ее квартиры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Как рассказала потерпевшая на судебном заседании, после ссоры она ушла от сожителя, однако тот неоднократно звонил ей и приходил, чтобы помириться. Женщина обратилась в полицию, где настойчивому сожителю официально запретили к ней подходить, выдав защитное предписание.

31 декабря прошлого года павлодарка обнаружила, что входная дверь ее квартиры закрашена краской, а внизу имеются следы поджога. Проверка камеры видеонаблюдения над дверью в подъезде показала, что туда наведывался ее сожитель.

Мужчина полностью признал вину в совершенном правонарушении и раскаялся. В суде он заявил, что хотел таким образом пошутить над бывшей сожительницей. Он также пообещал возместить ущерб и загладить причиненный вред.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Павлодара признал гражданина виновным в мелком хулиганстве и наложил на него взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Постановление суда вступило в законную силу.