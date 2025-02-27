Пение под фонограмму хотят запретить в Казахстане

На пленарном заседании ведомства рассмотрели проект закона об образовании и культуре.

Парламентарии стоят на своем и хотят слышать на концертах исключительно живое исполнение казахстанских хитов.

«Если я захочу послушать того или иного певца, то я могу и через YouTube это сделать и в машине включить. Но поскольку я покупаю билеты на платный концерт, то почему я не могу требовать, чтобы они вживую исполняли свои произведения – без фонограммы?», — сказал депутат Мажилиса Парламента РК Максат Толыкбай.

Сейчас закон требует уведомлять зрителей об использовании фонограммы на концертах. Более того, организаторы должны предупреждать об этом заранее – указывая на такой нюанс в афишах. Но эта норма не работает, признают в Министерстве культуры.

Требование о полном запрете исполнения в записи, по словам вице-министра, ведомство поддерживает. Но прежде, чем законодательно закреплять такое решение, сотрудники Минкульта хотят обсудить этот вопрос непосредственно с отечественными звездами. Провести встречу с казахстанскими селебрити планируют уже скоро.