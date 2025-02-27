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27.02.2025, 07:13

Пение под фонограмму хотят запретить в Казахстане

Новости Казахстана 0 593

Запретить использовать фонограмму на концертах в Казахстане предложил депутат мажилиса Максат Толыкбай, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал КТК.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

На пленарном заседании ведомства рассмотрели проект закона об образовании и культуре.

Парламентарии стоят на своем и хотят слышать на концертах исключительно живое исполнение казахстанских хитов.

«Если я захочу послушать того или иного певца, то я могу и через YouTube это сделать и в машине включить. Но поскольку я покупаю билеты на платный концерт, то почему я не могу требовать, чтобы они вживую исполняли свои произведения – без фонограммы?», — сказал депутат Мажилиса Парламента РК Максат Толыкбай.

Сейчас закон требует уведомлять зрителей об использовании фонограммы на концертах. Более того, организаторы должны предупреждать об этом заранее – указывая на такой нюанс в афишах. Но эта норма не работает, признают в Министерстве культуры.

Требование о полном запрете исполнения в записи, по словам вице-министра, ведомство поддерживает. Но прежде, чем законодательно закреплять такое решение, сотрудники Минкульта хотят обсудить этот вопрос непосредственно с отечественными звездами. Провести встречу с казахстанскими селебрити планируют уже скоро.

«11 марта мы планируем обсудить этот вопрос с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами. Мы подробно рассмотрим предлагаемые вами механизмы, проработаем все детали и надеемся прийти к единому решению до второго чтения в Мажилисе», — прокомментировал вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Как будто нет более насущных проблем чем обсуждать фонограмму
27.02.2025, 04:26
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