Казахстанцы остались без водительских прав из-за технического сбоя

На редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99 обратился житель Алматы, который столкнулся с неожиданными трудностями при попытке получить водительское удостоверение, передает Tengri Auto .

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По словам обратившегося, он успешно окончил автошколу, сдал все экзамены и получил документ государственного образца, подтверждающий окончание обучения. Однако при обращении в спецЦОН ему отказали в выдаче прав. Причина? Его данные отсутствовали в базе системы avtomektep.kz.

Несмотря на то, что у заявителя на руках был официальный документ, заверенный печатью автошколы, сотрудники спецЦОНа отказались его принять, сославшись на отсутствие электронной верификации. По словам мужчины, подобная ситуация не единична.

"Более 5500 курсантов по всему Казахстану оказались в аналогичном положении. Они не могут получить водительские удостоверения из-за того, что их данные не внесены в базу avtomektep.kz", - сообщает мужчина.

Что говорят в МВД?

В ответ на запрос редакции в Министерстве внутренних дел пояснили, что с 13 января 2025 года в Казахстане происходит полный переход на электронные свидетельства об окончании автошкол. Это сделано для минимизации коррупционных рисков и исключения возможности предоставления поддельных документов.

"Для этих целей была разработана автоматизированная информационная система "Автошкола", которая позволяет проверять законность выданных свидетельств в режиме реального времени. Все автошколы были заранее уведомлены о нововведениях и должны были предоставить исторические данные о ранее выданных документах для внесения в систему", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако, как отмечают в МВД, в связи с некорректными сведениями, предоставленными некоторыми автошколами, верификация отдельных свидетельств оказалась невозможной из-за технического сбоя. Ведомство утверждает, что система сейчас работает в штатном режиме, а для взаимодействия с ней предусмотрен интеграционный сервис на портале SmartBridge.

Что делать курсантам?

Ситуация вызывает вопросы у граждан, которые уже потратили время и деньги на обучение, но теперь не могут получить права. В МВД рекомендуют автошколам оперативно устранять ошибки в предоставленных данных и наладить работу с системой. Однако пока тысячи курсантов остаются в подвешенном состоянии, не имея возможности законно управлять автомобилем.