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27.02.2025, 08:47

Убийство Шерзата Болата: озвучены подробности расследования

Новости Казахстана 0 866

Расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре завершено. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz
Фото ©️ Tengrinews.kz

"Стороны ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, которое направлено прокурору для дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления.

"Объем уголовного дела составил 62 тома, включающих все собранные доказательства, экспертные заключения, протоколы допросов и другие материалы, имеющие значение для установления всех обстоятельств. Каждое следственное действие проводилось с соблюдением требований уголовного законодательства, обеспечена законность, прозрачность и объективность на всех этапах расследования", - добавили в полиции.

Напомним, ночью 4 октября в Талгаре жестоко убили подростка. Как выяснилось, 16-летний Шерзат Болат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с агрессивным покупателем. Покупатель позвонил знакомым, которые приехали и начали избивать Шерзата, его отца и дядю, используя при этом ножи и ружье. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар направлена группа из МВД.

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