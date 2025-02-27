Импортные авто подорожают в Казахстане

В беседе с корреспондентом LS он пояснил, что цены на локализованные модели останутся на текущем уровне после индексации, прошедшей в январе. До конца года возможно незначительное снижение по нескольким моделям, так как ожидается рост производственных мощностей.

"По импортным моделям вероятен рост в пределах 5-10% к нынешнему уровню", – пояснил А. Мискарян.

Он отметил, что ключевое значение в ценообразовании имеет соотношение спроса и предложения на рынке. Также имеет значение и фактор курса валюты. При этом стоимость импортных авто с этой точки зрения более чувствительна к изменениям курса.

Что касается будущего изменения ставки по НДС, то А. Мискарян отметил, что ни в парламенте, ни в госорганах пока нет единого понимания величины будущих корректировок и изменений в администрировании. Поэтому говорить о влиянии этого фактора еще рано.

"С высокой вероятностью растущие цены на ГСМ и электричество не окажут заметного воздействия на продажи автомобилей. Однако, вероятно, часть потребителей сфокусируется на машинах с турбированными двигателями с небольшим рабочим объемом. А у владельцев транспортных машин старше 20 лет с большими атмосферными двигателями может возникнуть дополнительная предпосылка для минимизации использования этой техники или ее продажи. Если, конечно, речь не идет о небольшой прослойке фанатов", – пояснил собеседник LS.

Эксперт добавил, что покупательская способность сохраняет стабильность. При этом общее состояние странового парка четко определяет обширные перспективы рынка, которому есть куда расти. Объем депозитов физлиц в последние годы также растет.