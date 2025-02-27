На мужчин в колготках и коротких юбках пожаловались акиму Алматы

Жительница Алматы на встрече акима города Ерболата Досаева с населением Медеуского района пожаловалась на множество баров и сомнительный контингент ночных заведений, передает Tengrinews.kz .

Фото пресс-служба акимата Алматы

"Двадцать баров. Уже невыносимо. Уже геи бегают в коротеньких юбчонках и колготках во дворе в пятницу и субботу. Это что такое? Мы звоним в полицию, полиция не приезжает. Редко когда приезжает. А у нас дети, внуки это все видят", - озвучила свою жалобу женщина.

Ерболат Досаев очень удивился жалобе, повернулся к акиму Медеуского района и несколько раз спросил: "Что?"

В управлении полиции Медеуского района ответили, что с четверга по ночь воскресенья правоохранители проводят в районе мероприятия и составляют протоколы.

Досаев в свою очередь отметил большой опыт полиции в наведении порядка в работе баров по проспекту Назарбаева и предложил им применить аналогичную методику в Медеуском районе.

Ранее сообщали, что в 2025 году в Казахстане планируется провести научно-исследовательскую работу по изучению влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних.