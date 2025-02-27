«Это политический вопрос» – депутат о проведении парада Победы в Казахстане

Депутат Сената Андрей Лукин рассказал, что даст Казахстану проведение парада Победы в Астане, передает ИА «NewTimes.kz» .

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«Это политический вопрос, который воспринят нашим обществом только с позитивной стороны. Казахстанцы все готовятся к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Одним из масштабных таких мероприятий будет проведение 7 марта (мая, он оговорился) парада вооруженных сил Республики Казахстан», — заявил депутат.

По его словам, мероприятие привлечет внимание не только казахстанцев, но и всего мирового сообщества.

«В этом отношении решение абсолютно правильное, каких-либо вопросов не вызывает. И любые затраты являются оправданными», — отметил Лукин.

Ранее сообщалось, что на его проведение планируется потратить 2,5 миллиарда тенге.