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27.02.2025, 12:58

«Это политический вопрос» – депутат о проведении парада Победы в Казахстане

Новости Казахстана 0 861

Депутат Сената Андрей Лукин рассказал, что даст Казахстану проведение парада Победы в Астане, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

«Это политический вопрос, который воспринят нашим обществом только с позитивной стороны. Казахстанцы все готовятся к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Одним из масштабных таких мероприятий будет проведение 7 марта (мая, он оговорился) парада вооруженных сил Республики Казахстан», — заявил депутат.

По его словам, мероприятие привлечет внимание не только казахстанцев, но и всего мирового сообщества.

«В этом отношении решение абсолютно правильное, каких-либо вопросов не вызывает. И любые затраты являются оправданными», — отметил Лукин.

Ранее сообщалось, что на его проведение планируется потратить 2,5 миллиарда тенге. 

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