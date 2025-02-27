Резервная служба в Казахстане: новые правила и льготы для граждан

Сегодня Сенат одобрил в двух чтениях закон о резервной воинской службе и перераспределении функций госорганов. Он предусматривает создание резервных сил для казахстанской армии, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов" одобрили в Сенате.

Представляя законопроект, сенатор Сергей Ершов заявил, что поправки устанавливают требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве.

"К требованиям относятся: наличие гражданства Казахстана, возрастные ограничения (не моложе 18 и не старше 47 лет для рядового и сержантского составов, 57 лет – для офицерского состава), обязательность прохождения срочной воинской службы либо обучения на военной кафедре или военной подготовки по военно-техническим специальностям, за исключением женщин. Определяется срок контракта о прохождении воинской службы в резерве, порядок его заключения и проведения занятий, сборов. Контракт будет заключаться в добровольном порядке на три года, а занятия и сборы по боевой подготовке займут не более шестидесяти календарных дней в году, включая ежемесячные занятия сроком до трех дней", - рассказал сенатор.

Также по закону резервист ежемесячно за счет бюджета будет получать минимальную заработную плату. Во время сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях безработные получат минимальную зарплату, а работающие – среднюю месячную зарплату по месту работы. При этом за ними будет сохраняться место работы и должность, добавил Ершов.

Кроме этого, по словам сенатора, поправки закрепляют возможность получения резервистами в полном объеме медицинского обеспечения, питания, единовременной компенсации в случае получения увечья.