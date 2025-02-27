Резервная служба в Казахстане: новые правила и льготы для граждан

Сегодня Сенат одобрил в двух чтениях закон о резервной воинской службе и перераспределении функций госорганов. Он предусматривает создание резервных сил для казахстанской армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов" одобрили в Сенате.
Представляя законопроект, сенатор Сергей Ершов заявил, что поправки устанавливают требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве.
"К требованиям относятся: наличие гражданства Казахстана, возрастные ограничения (не моложе 18 и не старше 47 лет для рядового и сержантского составов, 57 лет – для офицерского состава), обязательность прохождения срочной воинской службы либо обучения на военной кафедре или военной подготовки по военно-техническим специальностям, за исключением женщин.
Определяется срок контракта о прохождении воинской службы в резерве, порядок его заключения и проведения занятий, сборов. Контракт будет заключаться в добровольном порядке на три года, а занятия и сборы по боевой подготовке займут не более шестидесяти календарных дней в году, включая ежемесячные занятия сроком до трех дней", - рассказал сенатор.
Также по закону резервист ежемесячно за счет бюджета будет получать минимальную заработную плату. Во время сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях безработные получат минимальную зарплату, а работающие – среднюю месячную зарплату по месту работы. При этом за ними будет сохраняться место работы и должность, добавил Ершов.
Кроме этого, по словам сенатора, поправки закрепляют возможность получения резервистами в полном объеме медицинского обеспечения, питания, единовременной компенсации в случае получения увечья.
"В случае гибели во время сборов и занятий предусматривается выплата единовременной денежной компенсации, его наследникам – в размере 500 МРП (1 966 000 тенге в 2025 году)", - добавил сенатор.
Комментарии0 комментарий(ев)