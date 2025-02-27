Автовладельцев предлагают страховать по-новому

В беседе с LS он отметил, что данная инициатива позволит решить ряд проблем. По его словам, в настоящее время любой казахстанец с правами может сесть за руль без автостраховки. Но при условии, что в машине с ним находится застрахованное лицо.

"Когда человек без полиса создает аварию, то он не может покрыть возникший ущерб, а такие случаи в стране нередки. Как раз-таки привязка страховки к правам поможет исправить данную ситуацию. К тому же решится еще ряд вопросов – у каждого, кто имеет права, появится автостраховка. Также уменьшатся случаи мошенничества, когда виновники утверждают, что были за рулем в момент аварии в присутствии застрахованного", – подчеркнул А. Керимбаев.

Также, на его взгляд, разрешится ситуация с таксопарками, которые работают с агрегаторами.

"Они больше не смогут обходить закон и оформлять весь автопарк на одного застрахованного, а при ДТП говорить, что реальный таксист находился вместе с застрахованным. А для тех, кто имеет права, но не пользуется ими долгое время, можно предусмотреть заморозку действия страхового полиса либо водительских прав", – пояснил глава Freedom Insurance.

Кроме того, на рынке автострахования предлагают расширить коридор по поправочному коэффициенту с нынешних 10% до 50%. А. Керимбаев ожидает, что это поможет улучшить условия действующей ОГПО ВТС. А именно нивелировать колебания убыточности на протяжении года, пока региональные коэффициенты снова не будут пересмотрены.

"Переход на повышенные лимиты поможет страховщикам перекрыть период, в течение которого будет расти убыточность. Дело в том, что при расчете страховой премии недостаточно учитывать существующие показатели – регион регистрации транспортного средства (ТС), возраст и стаж вождения, тип ТС, срок его эксплуатации, коэффициент бонус-малус. Нужно также учитывать и трансграничную миграцию водителей между областями. Поэтому стоит подумать над введением свободного тарифа для каждого автовладельца, когда подсчет будет отталкиваться от базового тарифа, при этом с учетом вышеперечисленных факторов. Т.е. к каждому водителю будет применяться индивидуальный скоринг и вычисляться актуальная цена страховки", – отметил он.

А. Керимбаев считает, что данная поправка позволит дисциплинировать владельцев машин. В качестве примера он привел случаи, когда таксисты регистрируют авто в одном городе, а потом работают на нем в другом.

"По результатам скоринга такие граждане будут покупать страховку по актуальной именно для них цене, с учетом всех рисков", – подчеркнул собеседник LS.

Он рассказал, что данные идеи в настоящее время находятся на рассмотрении у АРРФР и депутатов.

Напомним, что с 7 апреля 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила на рынке автострахования. Количество классов бонус-малус будет увеличено с 15 до 18, т.е. будут добавлены новые категории – А, М1 и М2.