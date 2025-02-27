Платить придется наследникам: государство отсуживает у казахстанцев незаконные пенсии в миллионы тенге

Это касается тех, кто ухитрился оформить выплаты незаконно. Иски о возврате средств "прилетают", даже если прошло много лет, или получатель скончался. Тогда платить по счетам приходится наследникам, передает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Возвращать придется наследникам

В Казахстане суд обязал мужчину возвратить в бюджет сумму, которую в качестве пенсии получила его жена, скончавшаяся четыре года назад. Госорганам позже стало известно, что она много лет получала пенсию в Казахстане, где проживала, а потом и в Российской Федерации, гражданкой которой являлась. В министерстве труда и социальной защиты РК подсчитали, что с 2003 по 2020 годы сумма незаконно полученных ею выплат составила более 5 млн тенге. Ведомство предъявило иск супругу, и в конечном итоге добилось своего.

"Несмотря на принятое гражданкой Д. обязательство о праве на получение одной государственной пенсии по своему выбору, последняя необоснованно получила из бюджета спорную сумму пенсии. В ее действиях имелась недобросовестность, которая выразилась в сокрытии информации о получении ею пенсии по старости на территории Российской Федерации с июня 2003 года", – говорится в материалах дела.

А поскольку речь идет о незаконном обогащении, то деньги в солидарном порядке возвращать придется наследникам, одним из которых является вдовец.

Судебные дела о "двойных" пенсиях в Казахстане не редки. Предприимчивые граждане неправомерно используют преимущества "Соглашения о гарантиях прав граждан государств- участников СНГ в области пенсионного обеспечения" от 13 марта 1992 года. Его положения позволяют пенсионерам получать выплаты по месту жительства, разумеется, по законам, принятым там. Так как пенсия не может быть назначена одновременно в двух государствах, необходимо уведомить соответствующие органы о своем выборе, что пенсионеры предусмотрительно "забывают" сделать.

Но и скорость взаимообмена информацией между госорганами стран – чаще речь идет о Казахстане и России – оставляет желать лучшего. Поэтому взыскивают бюджетные средства годы спустя. За это время люди успевают получить крупные суммы – от нескольких миллионов и выше.

Поймай меня, если сможешь!

Есть и такая категория, как "липовые" пенсионеры и получатели пособий. Правоохранительные органы нашей страны не раз вскрывали схемы, позволяющие оформить социальные выплаты без всяких на то оснований. В хищениях уличали сотрудников государственных органов, которые попадали в орбиту уголовных разбирательств. Так, осуждены были сотрудники Павлодарского регионального департамента соцзащиты Комитета труда, соцзащиты и миграции и межведомственного выплатного центра. Как оказалось, схема работала 13 лет. Установили и круг лиц, воспользовавшихся сомнительными услугами – более 50 человек. Часть из них вернула деньги самостоятельно. С остальными до последнего времени велась работа по взысканию.

Вот что рассказала суду одна из жительниц Павлодара, не устоявшая перед соблазном пополнить кошелек легким путем.

"В 2009 году ко мне обратился знакомый и предложил свои услуги в оформлении минимальной пенсии через знакомых в Центре по выплате пенсии как многодетной матери, достигшей 50-летия. Я передала ему все документы, свидетельства о рождении детей, но о том, что он вводил в заблуждение, не догадывалась. Знакомый как-то оформил минимальную пенсию, и я стала получать ежемесячно 24 048 тенге. Хотя у меня было трое детей", – поведала лжемногодетная мать.

Она пожаловалась, что ей тяжело возвращать свыше 3 млн тенге, а вся ситуация привела к тому, что вовремя не удалось оформить полагающуюся пенсию по возрасту и сделать перерасчет для снижения суммы задолженности.

Постоянный мониторинг

В министерстве труда и социальной защиты поясняют, что мониторинг получателей пенсий и пособий ведется постоянно. Причины излишних выплат разные: иногда приходится взыскивать небольшие суммы, полученные по ошибке, а иногда – миллионы. Но злоумышленникам точно не скрыться.

"В случае выявления фактов предоставления заявителями недостоверных сведений, которые привели к необоснованному назначению выплат, выплаты приостанавливаются, а материалы передаются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер. Основными причинами возникновения таких ситуаций являются: - предоставление заявителями недостоверных документов, подтверждающих трудовой стаж; - ложные сведения о рождении детей; - поддельные документы о трудовой деятельности, военном билете, образовании и других аспектах, влияющих на назначение выплат", – сообщили в ведомстве на запрос Zakon.kz.

По данным министерства, к концу 2024 года в стране велась активная работа по возмещению излишне выплаченных сумм в республиканский бюджет в отношении 19,9 тыс. граждан. По итогам возвращено порядка 6,2 млрд тенге. Так, в 2024 году в судебные органы были предъявлены более 1 100 исков о взыскании незаконно полученных пенсий и пособий, в 2023 году – 1 673.

"Министерство продолжает предпринимать меры по усилению контроля, совершенствованию механизмов мониторинга и предотвращению подобных случаев в будущем", – добавили в ведомстве.

Гражданам ответственные лица рисковать не советуют, ведь по счетам платить все равно придется.