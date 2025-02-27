Кому из казахстанцев нужно будет сдать декларацию о доходах за 2025 год

Казахстанцы, которые в текущем году совершат крупную покупку на сумму свыше 70 млн тенге, в 2026 году должны будут сдать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Подробности читайте на NUR.KZ.

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В 2025 году все взрослое население Казахстана должно было принять участие во всеобщем декларировании и впервые сдать налоговую отчетность об активах и обязательствах по форме 250 – так называемую "входную" декларацию.

Кто будет сдавать декларацию об активах и обязательствах

Однако в итоге эту норму решили отменить и большую часть граждан освободят от этой обязанности. Такое требование осталось только к некоторым категориям населения:

граждане и резиденты Казахстана, владеющие имуществом за рубежом, в том числе денежными средствами на счетах в иностранных банках, если их сумма превышает 1 000 месячных расчетных показателей (МРП); кандидаты на выборные и государственные должности; лица, претендующие на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций; лица, занимающиеся частной практикой: адвокаты, нотариусы, частные судебные исполнители и некоторые другие лица.

"Входную" декларацию казахстанцы также могут сдать по желанию. Например, при наличии дорогостоящего имущества, которое впоследствии можно продать.

Нужно ли после "входной" сдавать декларацию о доходах

Между тем, как рассказали представители Комитета государственных доходов на брифинге ведомства, казахстанцев ждет еще ряд изменений. В частности, убирают привязку между декларациями.

Так, раньше казахстанцы, которые сдали "входную" декларацию, в последующие годы должны были сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270, в которой отражаются все изменения финансового состояния. С этого года налоговые отчетности можно будет подавать независимо друг от друга.

То есть, если гражданин в 2024 году сдал "входную" декларацию по форме 250, в этом году ему не надо сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270, если у него нет такого обязательства. И если в этом году кто-то подпадает под сдачу и 250, и 270 форм, то можно подать их обе.

Обязанность подавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 между тем сохранится для:

государственных служащих и их супругов; учредителей и руководителей коммерческих организаций, в том числе владельцев более 10% акций в компании; крупных участников банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг; граждан, владеющих имуществом за рубежом, в том числе деньгами в иностранных банках на сумму более 1 000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году); лиц, занимающихся частной практикой; кандидатов на государственные и выборные должности; желающих добровольно задекларировать свое имущество.

Кому еще нужно будет сдавать декларацию о доходах

При этом, если раньше отчетность также должны были сдавать супруги некоторых подпадающих под декларирование граждан, то теперь они от этой обязанности освобождаются.

На этом новшества не заканчиваются. Так, в 2026 году подавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 должна будет новая категории граждан.

"Обязанность по предоставлению декларации по форме 270 будет у лиц, которые приобрели имущество, стоимостью свыше 20 000 МРП, то есть 78 640 000 тенге. Данная норма будет действовать с 2026 года. То есть обязательство возникнет, если физлицо приобретет имущество стоимостью свыше 20 000 МРП уже в 2025 году", – сообщили в КГД.

Напомним, ранее для некоторых категорий граждан отменили обязанность ежегодно подавать декларацию по форме 240 по индивидуальному подоходному налогу. Вместо нее теперь также придется сдавать декларацию по форме 270 до 15 сентября каждого года.

Стоит отметить, что новые правила декларирования хоть уже и согласованы с государственными органами, но пока находятся на рассмотрении в правительстве. И скоро их направят на подписание в мажилис парламента РК.