В Минтруда заявили о снижении пенсионных выплат

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 27 февраля 2025 года на коллегии ведомства рассказала, что естественное уменьшение солидарного стажа и низкий уровень пенсионных накоплений приводит к снижению пенсионных выплат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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Министр отметила, что с 1998 года основным вектором развития пенсионной системы был переход к накопительной пенсии.

"Однако, до сих пор в структуре пенсий преобладает государственная часть – солидарная и базовая пенсии. Принимаются меры по обеспечению адекватных размеров пенсий и пособий. В соответствии с поручением главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. С 1 января 2024 года введены обязательные пенсионные взносы работодателя", – сказала Жакупова.

По ее словам, несмотря на предпринимаемые меры у новых пенсионеров продолжает снижаться уровень замещения утраченного трудового дохода пенсионными выплатами.

"Причина этому – естественное уменьшение солидарного стажа, низкий уровень пенсионных накоплений. В накопительной пенсионной системе участвуют 6,4 млн граждан, или 71,1% занятого населения. Однако, участие значительной доли зачастую носит формальный и непостоянный характер. Имеются вопросы к доходности пенсионных активов. В 2024 году на возмещение недополученной инвестиционной доходности из республиканского бюджета направлено 26,8 млрд тенге. В связи с этим министерство совместно с государственными органами и экспертным сообществом продолжит работу по совершенствованию пенсионной системы", – подчеркнула Светлана Жакупова.