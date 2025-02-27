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27.02.2025, 18:09

В Казахстане сочли «позором» названия сел на русском языке

Новости Казахстана 0 1 550

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Жигули Дайрабаев потребовал переименовать села в республике «на государственный язык», поскольку, посетив Северо-Казахстанскую область, он почувствовал себя в «другой стране». Его слова приводит Ulysmedia.kz, передает Газета.Ru

Фото: Жигули Дайрабаев/Facebook
Фото: Жигули Дайрабаев/Facebook

Он поинтересовался у тех, кто «отвечает за идеологию», когда на севере Казахстана названия населенных пунктов и улиц будут переведены на государственный язык. Он счел «позором» наличие названий на русском и напомнил, что республика независима уже 34 года.

«В субботу я побывал в северных регионах и ощутил себя в другом государстве. Мы ни на кого не обижаемся, но казахский народ — государствообразующая нация. Почему у нас нет казахского языка? Кто мешает? На что вы смотрите? Больно видеть такое», — сказал депутат.

До этого президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахский язык становится модным у молодежи, однако его нельзя противопоставлять русскому. В свою очередь президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Jack
Jack
Еще одна насущная проблема выявлена! Так держать господин депутат!
27.02.2025, 18:20
Неравнодушный
Неравнодушный
Кто эти населённые пункты строил, тот и называл. Не вами построено, не вам и переименовывать.
27.02.2025, 17:34
дорожник
дорожник
Дык это ещё не всё. О ужас! Оказывается не у всех жителей Казахстана казахские имена. Этот депутат всегда найдет себе работу, вот только толку то от неё
27.02.2025, 15:43
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