В Казахстане сочли «позором» названия сел на русском языке

Депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Жигули Дайрабаев потребовал переименовать села в республике «на государственный язык», поскольку, посетив Северо-Казахстанскую область, он почувствовал себя в «другой стране». Его слова приводит Ulysmedia.kz , передает Газета.Ru

Фото: Жигули Дайрабаев/Facebook

Он поинтересовался у тех, кто «отвечает за идеологию», когда на севере Казахстана названия населенных пунктов и улиц будут переведены на государственный язык. Он счел «позором» наличие названий на русском и напомнил, что республика независима уже 34 года.

«В субботу я побывал в северных регионах и ощутил себя в другом государстве. Мы ни на кого не обижаемся, но казахский народ — государствообразующая нация. Почему у нас нет казахского языка? Кто мешает? На что вы смотрите? Больно видеть такое», — сказал депутат.

До этого президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахский язык становится модным у молодежи, однако его нельзя противопоставлять русскому. В свою очередь президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.