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27.02.2025, 19:12

Казахстанец 11 раз перевел мошенникам по 500 тыс тенге

Новости Казахстана 0 3 466

Полицейские Алматы задержали шесть человек, подозреваемых в интернет-мошенничестве, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Они обманывали людей, представляясь сотрудниками коммунальных служб, правоохранительных органов, Нацбанка, банков второго уровня и НАО «Правительства для граждан».

Одним из тех, кто попался на удочку мошенников, стал 61-летний алматинец. Ему позвонили якобы из коммунального предприятия и под предлогом замены счетчика попросили продиктовать SMS-код.

После этого мужчину напугали, сказав, что на его имя пытаются оформить кредит и попросили все сбережения перевести на «безопасный счет.

«В итоге потерпевший 11 раз отправил преступникам по 500 тысяч тенге. Подозреваемые вычислены и задержаны в ходе оперативных и специальных мероприятий. Минувшим вечером их задержали в так называемом офисе. Это шесть мужчин в возрасте от 19 до 29 лет», — рассказал заместитель начальника управления полиции Ауэзовского района Толеу Мархамедов.

Во время обыска помещения изъяли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета денежных средств.

Подозреваемых доставили в полицию.

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