Проверки мобильных переводов в Казахстане: утвержден новый порог

В Казахстане утвердили новый порог для контроля мобильных переводов. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались об окончательном решении по контролю мобильных переводов.

"Мы увеличили сумму с 255 тысяч до 1 миллиона тенге. В совокупности если будет 1 миллион за 3 месяца", - сообщил Биржанов.

Напомним, что банки обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. При этом счет, на который поступают деньги, не должен предназначаться для осуществления предпринимательской деятельности.

Напомним: ранее в Комитете госдоходов предложили ввести лимит на мобильные переводы, установив планку в 3 минимальные заработные платы, или 255 тысяч тенге.