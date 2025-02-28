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27.02.2025, 22:52

Казахстанку, изнасилованную в полиции, приговорили к шести годам

Новости Казахстана 0 817

В области Жетысу районный суд вынес приговор в отношении трех человек, имевших причастность к уголовному делу экс-начальника полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Среди них - 28-летняя девушка, проходившая по делу об изнасиловании в качестве потерпевшей, а также ее молодой человек и бывший секретарь Талдыкорганского городского суда.

Речь идет о громком процессе по делу высокопоставленного полицейского осужденного по обвинению в изнасиловании девушки в своем рабочем кабинете. Расследование началось в ноябре 2023 года. Тогда в качестве подозреваемого находился бывший начальник управления полиции Талдыкоргана Марат Куштыбаев. В феврале 2024 года материалы дела поступили в городской суд.

Как ранее стало известно, в ходе судебного процесса супруга экс-начальника полиции Марата Куштыбаева вышла на потерпевшую и ее знакомого, попросив изменить первоначальные показания по делу за определенную сумму денег.

Как ранее сообщалось, посредником в сделке выступила секретарь городского суда, фигурировала сумма в размере 40 миллионов тенге, деньги были выплачены двумя траншами. Получив деньги, потерпевшая отказалась изменять показания по делу.

В свою очередь, супруга Куштыбаева обратилась в полицию с официальным заявлением, обвинив потерпевшую сторону в мошенничестве. В материалах уголовного производства также фигурировал молодой человек потерпевшей, оказавшийся причастным к расследуемому делу. Возбудив уголовное дело, следователи инкриминировали всем троим подозреваемым обвинения по статье "Мошенничество в крупном размере".

Фото Tengrinews.kz

Судебное разбирательство проходило в Коксуском районном суде. 27 февраля состоялся приговор в отношении всех трех подсудимых, каждый из которых приговорен к шести годам лишения свободы.

"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшей, свидетелей и другими собранными по делу доказательствами. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд признал подсудимых А., С. и К. виновными по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил каждому из них наказание в виде 6 лет лишения свободы. В отношении К., (экс-секретарь суда - прим.) как государственного служащего, уполномоченного на выполнение государственных функций, суд дополнительно назначил пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме и принял решение взыскать с А. три миллиона тенге. Также с А. и С. – солидарно 20 миллионов тенге и с К. – 20 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе суда области Жетысу.

Отметим, что осужденная девушка, которая ранее стала жертвой изнасилования, не признала вину по делу о мошенничестве.

Осужденная экс-сотрудница суда просила переквалифицировать ее действия на статью 422 УК ("Подкуп") и назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Подробности дела в отношении экс-начальника полиции Марата Куштыбаева

Марат Куштыбаев. Фото: zhetysu.gov.kz

Напомним: в ноябре 2023 года начальника полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины. Позже адвокат потерпевшей рассказал подробности инцидента. По его словам, 12 ноября 2023 года в управление внутренних дел доставили талдыкорганку по обвинению в нарушении общественного порядка. В кабинете дознавателя девушку, отвечавшую на вопросы, в дальнейшем привели в кабинет руководителя управления.

В конце апреля 2024 года экс-начальника полиции Куштыбаева признали виновным в изнасиловании и приговорили к 11 годам лишения свободы. Также он был лишен наград и специального звания "полковник полиции".

После этого стало известно, что полиция инициировала расследование, в материалах которого вновь фигурирует бывший глава городской полиции Марат Куштыбаев. В соцсетях появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении одного из работников горсуда, где проходил процесс над экс-полицейским. Представитель суда подозревался в том, что выступал в качестве посредника при передаче денег потерпевшей стороне для изменения показаний в суде по делу экс-начальника полиции.

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