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27.02.2025, 23:21

Жигули Дайрабаева освободили от должности в партии

Новости Казахстана 0 827

В четверг, 27 февраля, на заседании президиума политсовета партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева освободили от должности заместителя председателя партии. Об этом сообщила пресс-служба политической организации, передает Tengrinews.kz.

Фото: parlam.kz
Фото: parlam.kz

В пресс-службе сообщили, что решение было принято единогласно членами политсовета партии.

Жигули Дайрабаев с 2023 года является депутатом Мажилиса Парламента РК VIII созыва от партии "Ауыл".

В 2021 году он стал заместителем председателя Республиканской комиссии по земельной реформе, а в 2022 году был кандидатом в президенты Республики Казахстан.

Жигули Дайрабаев окончил Казахский сельскохозяйственный институт имени Турара Рыскулова, а в 1989 году — Высшую школу агропромышленного комплекса. По специальности ученый-агроном.

В советский период занимал различные политические должности в сельской местности.

С 1987-го по 1995 год работал председателем правления колхоза имени Джамбула, а затем директором нескольких сельскохозяйственных предприятий, включая совхоз "Корагаты" и хлебоприемное предприятие "Берликский".

С 2015 года председатель Жамбылского областного филиала РОО "Союз фермеров Казахстана", с 2019 года — председатель Правления "Ассоциации фермеров Казахстана". В 2022 году возглавил Комитет агропромышленного комплекса Президиума НПП "Атамекен".

За свои заслуги был награжден Орденом "Құрмет", медалями и почетными званиями, в том числе "ҚР Ауыл шаруашылығының үздігі" и "Құрметті ардагер".

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Я то думал что он давно уже в тюрьме, за свои движения.
28.02.2025, 03:38
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