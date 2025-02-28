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28.02.2025, 06:37

Как оформить жалобу на китайский автомобиль в Казахстане: инструкция

Новости Казахстана 0 599

Китайские автомобили продолжают набирать популярность среди казахстанцев, однако растет и число жалоб на их качество. В Комитете по защите прав потребителей рассказали Zakon.kz, что делать, если попался "некачественный" автомобиль.

Фото: pexels
Фото: pexels

Специалисты подвели итоги 2024 года. Как оказалось, за этот период в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции (КЗПП МТИ РК) и его региональные департаменты поступило 57 обращений, связанных с "железными конями" из Поднебесной.

Стоит уточнить: это почти каждая десятая жалоба от общего числа обращений по автомобилям.

Среди главных нареканий автовладельцев:

  • дефекты двигателей и коробок передач;
  • проблемы с системой охлаждения и электроникой;
  • несоответствие заявленным характеристикам.

По данным комитета, некоторые автомобили приходилось возвращать продавцам. В других ситуациях, благодаря вмешательству департаментов, покупатели добивались ремонта или замены неисправных узлов за счет автосалонов.

Также, согласно статистике, больше всего обращений поступало от жителей Алматы и Астаны.

Сотрудники комитета настоятельно призывают автовладельцев быть более внимательными при выборе автомобиля, тщательно изучать информацию о производителе и модели авто, обращать внимание на отзывы других автовладельцев.

Что же делать, если возникли трудности

В первую очередь, при возникновении проблем с качеством автомобиля сначала необходимо направить письменную претензию дилеру или продавцу: в большинстве случаев это помогает урегулировать конфликт без суда.

"Если продавец не отвечает в течение 10 рабочих дней или отказывается от сотрудничества, территориальные департаменты КЗПП готовы проконсультировать, помочь грамотно оформить иск и, при необходимости, представлять интересы граждан в суде в качестве третьей стороны".Пресс-служба Комитета по защите прав потребителей

Подать обращение можно через систему Е-otinish либо обратившись в региональный департамент КЗПП.

Номера горячих линий по вопросам защиты прав потребителей в регионах можно найти на этом сайте.

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