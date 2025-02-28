Темиртау. 27 февраля. КазТАГ – Женщина выстрелила аэрозольным пистолетом в лицо мужчине из-за дорожного конфликта в Темиртау, сообщает « Вечерняя Караганда ».

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«По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Участники инцидента доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке проспектов Металлургов и Абая между «Хюндай Полисад» и «Хюндай Сантафе».

«Слово за словом разгорелся нешуточный конфликт, который решительно погасила 36-летняя пассажирка«Сантафе», - сказано в сообщении.

По данным полиции, она применила аэрозоль марки «Тула A+A», пустив струю в лицо 34-летнего водителя «Хюндай Полисад».