Темиртау. 27 февраля. КазТАГ – Женщина выстрелила аэрозольным пистолетом в лицо мужчине из-за дорожного конфликта в Темиртау, сообщает «Вечерняя Караганда».
«По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Участники инцидента доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке проспектов Металлургов и Абая между «Хюндай Полисад» и «Хюндай Сантафе».
«Слово за словом разгорелся нешуточный конфликт, который решительно погасила 36-летняя пассажирка«Сантафе», - сказано в сообщении.
По данным полиции, она применила аэрозоль марки «Тула A+A», пустив струю в лицо 34-летнего водителя «Хюндай Полисад».
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