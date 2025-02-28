Чем богаты: сколько нефти хранят недра Казахстана

Согласно данным министерства промышленности и строительства, на 1 января 2024 года в стране насчитывается 315 месторождений с балансовыми извлекаемыми объемами в 4,3 млрд тонн.

Между тем забалансовые показатели равны 167,3 млн тонн.

Наиболее богаты недра Атырауской области – 3,2 млрд тонн. Из них 2 млрд тонн приходятся на A+B+C1*, и 1,1 млрд тонн – на перспективные (С2*).

Забалансовые запасы в данном регионе составляют 135,7 млн тонн.

На втором месте по объемам находится Мангистауская область – 73 месторождения с 552,5 млн тонн извлекаемого сырья и 20,6 млн забалансовых тонн.

Далее следует Актюбинская область с 343,4 млн тонн и 6,9 млн тонн соответственно.

В Восточном Казахстане находится одно месторождение, где извлекаемые запасы оцениваются в 31,2 млн тонн. Ранее депутаты предложили возобновить добычу в ВКО.

Всего в стране нефть хранится в недрах восьми регионов.