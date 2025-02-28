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28.02.2025, 11:05

Аэропорты Казахстана охватят масштабные проверки

Новости Казахстана 0 698

В этом году в Казахстане пройдет свыше 800 проверок в отношении аэропортов. Об этом LS сообщили в комитете гражданской авиации.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

"На 2025 год запланировано проведение 820 проверок. Также совместно с Главной транспортной прокуратурой до конца февраля 2025 года будут внепланово изучены основные субъекты гражданской авиации", – пояснили в КГА. 

В ведомстве добавили, что с декабря прошлого года в стране прошли выездные анализы аэропортов страны, которые имеют наибольший пассажиропоток: Астана, Алматы, Актау, Шымкент.

"Также проверками охвачены воздушные гавани с наиболее сложной орнитологической обстановкой: Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск. Изучены объекты, в которых требуется усиление мер по аварийно-спасательному обеспечению полетов: Павлодар и Балхаш. Работа будет продолжена", – уточнили в комитете. 

Между тем для повышения безопасности воздушных гаваней в стране подготовлены электронные схемы поверхностей ограничения препятствий для всех аэропортов с радиусом 15 км от контрольной точки аэродрома (КТА). Создан перечень объектов за пределами 46 км от КТА, для которых не требуется заключение постоянно действующей в секторе комиссии и разрешение от авиационной администрации.

Схемы и перечень направлены в местные исполнительные органы для добавления в генпланы развития, проекты детальных планировок и другие документы. Кроме того, проведены совещания с акиматами городов и областей.

В правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов теперь нужно обязательно включать зонирование приаэродромной территории. По мере утверждения новых генпланов данный пункт учитывается, а схемы размещаются в карте единого госкадастра недвижимости, региональных геоинформационных системах регионов и автоматизированной информационной системе градкадастра.

Помимо этого, местные госорганы получили письма с данными по препятствиям и деятельности, создающих массовое скопление птиц. Это также нужно учитывать в радиусе 15 км от КТА. Для улучшения орнитологической обстановки в градостроительных проектах учтены требования по зонированию.

В результате обновлены план детальной планировки (ПДП) Алматы и генпланы Косшы, Тараза и села Урджар.

Рассмотрены генпланы с зонированием Семея, Караганды, Актау, Тараза, села Урджар и ПДП Астаны, Уральска и Сатпаева.

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