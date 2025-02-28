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28.02.2025, 12:16

Владельцу лимузина отменили налог на 1,7 млн тенге в Казахстане

Новости Казахстана 0 974

В Жамбылской области признали незаконным начисление налоговой задолженности на лимузин на сумму 1,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Иллюстративное фото: DarthArt / Getty Images
Иллюстративное фото: DarthArt / Getty Images
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, истцу на праве частной собственности принадлежит лимузин Lincoln Town Car 1999 года выпуска.

Налоговый орган владельцу авто выставил уведомление об оплате налоговой задолженности на транспорт и пени в размере более 1,7 млн тенге за период с 2022 по 2024 годы.

Согласно свидетельству о регистрации, автомобиль истца относится к специализированным пассажирским транспортным средствам.

Вышеуказанный факт был подтвержден в суде заключением специалиста и положениями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"Суд защитил законные права и интересы гражданина от неправомерных действий госоргана", - подчеркнули в суде.

Ранее в ВКО девушка добилась возврата внедорожника премиум-класса от мужчины после расставания с ним, доказав, что купила автомобиль на свои деньги. Суд установил, что согласно документам она располагала той денежной суммой, за которую была приобретена машина.

А житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона. Мужчина жаловался на периодическое отключение мультимедийного экрана, неисправности камеры заднего вида, проблемы с закрытием стекол и некорректную работу сигнализации.

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