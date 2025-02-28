Владельцу лимузина отменили налог на 1,7 млн тенге в Казахстане

В Жамбылской области признали незаконным начисление налоговой задолженности на лимузин на сумму 1,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Налоговый орган владельцу авто выставил уведомление об оплате налоговой задолженности на транспорт и пени в размере более 1,7 млн тенге за период с 2022 по 2024 годы.
Согласно свидетельству о регистрации, автомобиль истца относится к специализированным пассажирским транспортным средствам.
Вышеуказанный факт был подтвержден в суде заключением специалиста и положениями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
"Суд защитил законные права и интересы гражданина от неправомерных действий госоргана", - подчеркнули в суде.
Ранее в ВКО девушка добилась возврата внедорожника премиум-класса от мужчины после расставания с ним, доказав, что купила автомобиль на свои деньги. Суд установил, что согласно документам она располагала той денежной суммой, за которую была приобретена машина.
А житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона. Мужчина жаловался на периодическое отключение мультимедийного экрана, неисправности камеры заднего вида, проблемы с закрытием стекол и некорректную работу сигнализации.
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