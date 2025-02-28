Казахи не едят свинину? Почему мясо этого животного самое «нечистое»

О том, что мусульмане не употребляют в пищу свиное мясо, знают даже люди, которые никогда в жизни не сталкивались с исламом. Однако мало кто задумывается о глубинных причинах такого запрета. Существует много версий и теорий, которые необходимо рассматривать в комплексе, чтобы понять, почему свинина относится к запрещенным у мусульман продуктам, передает dzen.ru

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Понятие нечистот в исламе

Мусульманская доктрина о правилах поведения и общественных нормах, именуемая фикхом, включает понятие «наджаса», что в переводе означает «нечистота» и подразумевает нечистые вещества, от которых должен оберегать тело и одежду каждый мусульманин.

В исламе нечистоты классифицируются на легкие и тяжелые. К первым относят мочу и помет птиц и домашнего скота. Вторые включают различные человеческие испражнения, в том числе менструации и сперму, кровь, спиртные напитки, мертвечину и свинину. Среднестатистическому человеку, наверняка, непонятно, почему в данном списке упоминается свиное мясо. Но каждый мусульманин знает, что к наджаса запрещено прикасаться, а попадание тяжелых нечистот на одежду молящегося либо на место намаза делает его недействительным.

Употребление свинины в пищу считается ужасным грехом, который карается Аллахом и «перечеркивает» все благодеяния человека при жизни. Тем не менее, существуют и исключения из правил, к примеру, если мусульманин съел свиное мясо по неведению, то есть не подозревал о том, что он ест свинину. В случаях, когда он узнал об этом непосредственно после трапезы, необходимо вызвать рвоту и избавиться от нечистоты в организме. Также разрешается съесть мясо свиньи в состоянии крайней нужды. Это относится к ситуациям, когда человеку угрожает голодная смерть, а другой еды рядом нет.

С точки зрения религии

В Священном Коране, законы которого строго соблюдаются мусульманами, неоднократно упоминается о запрете на использование свинины, например: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха...» (Сура аль-Маида «Трапеза».5:03).

Примечательно, что свинья воспринималась «нечистой» еще в дохристианские времена и это объяснялось не только иррациональными причинами. Ни для кого не секрет, что она представляет одно из самых нечистоплотных животных, которое способно поедать падаль (в результате чего его мясо накапливает трупный яд), собственные испражнения и даже загрызать свое потомство. Кроме вреда самого мяса, грязным делом считалось и разведение этого животного. Так, например, Маймонид, философ 12 века, утверждал, что если бы мусульмане разводили свиней, их жилища и рынки погрязли бы в грязи. Также многие народы не использовали свиное мясо, потому что оно быстро протухало при жарком климате и его невозможно было брать в походы. Вероятно, все это в определенной мере повлияло и на формирование именно религиозного запрета на использование свинины.

С точки зрения науки

Тот обстоятельство, что мясо свиньи в фикхе стоит в одном ряду с мертвечиной и кровью, имеет и научное обоснование. Мозговой слой надпочечников живых существ содержит гормон страха, именуемый адреналином. Он поступает в кровь в чрезмерном количестве, если человек или животное пугается, и изменяет ее химический состав, провоцируя психотропное действие («воздействие на душу»). Получается, что оно происходит посредством крови. Этим объясняется то, что мусульмане выпускают максимальное количество крови из туш животных, прежде чем употребить их для еды.

Человеческая и животная кровь включает эритроциты, которые поступают в почки и выводятся оттуда в виде мочи. Из организма млекопитающих она выходит в количестве 90%, при этом свинья выступает единственным животным, выводящим всего 10%, а остальные 90% преобразуются в сало. Поэтому употребление свиного мяса в исламе приравнивается к поеданию мертвечины и крови, провоцирующему сильное психотропное воздействие, чреватое различными душевными заболеваниями.