В ходе конфликта выстрелом в голову убит мужчина в Астане

Мужчину убили выстрелом в голову в центре Астаны, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города, передает КазТАГ

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«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор, орудие преступления изъято. По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми лицами. В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего», - сообщили в ДП редакции КазТАГ в пятницу.

Правоохранители дополнили, что в настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.