В Казахстане у первоклассника остановилось сердце после встречи с бездомной собакой

В Актобе 28 февраля около 7:30 утра во дворе жилого дома на улице Маресьева обнаружено тело первоклассника. По факту гибели ребенка ведется расследование.

Как сообщили в полиции, следственно-оперативная группа не выявила на теле мальчика признаков насильственной смерти.

«Одежда ребенка не была повреждена, собака его не укусила. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», — заявил начальник полиции Актюбинской области.

В Управлении образования города подтвердили, что погибший был учеником школы. По предварительным данным, ребенок испугался, когда возле мусорного контейнера залаяла собака.

«Он вышел во двор вместе с матерью и сестрой, но оказался первым у двери. В этот момент раздался лай, мальчик испугался и упал. Мать тут же забрала его домой и вызвала скорую помощь», — рассказал Алиби Латип, глава городского управления образования.

Обстоятельства трагедии уточняются.