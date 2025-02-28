В Казахстане у первоклассника остановилось сердце после встречи с бездомной собакой

По предварительным информации, ребенок испугался, когда возле мусорного контейнера залаяла собака. Мальчик упал, но прибывшие на место трагедии врачи, помочь ему не смогли, передает ИА «NewTimes.kz».
В Актобе 28 февраля около 7:30 утра во дворе жилого дома на улице Маресьева обнаружено тело первоклассника. По факту гибели ребенка ведется расследование.
Как сообщили в полиции, следственно-оперативная группа не выявила на теле мальчика признаков насильственной смерти.
«Одежда ребенка не была повреждена, собака его не укусила. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», — заявил начальник полиции Актюбинской области.
В Управлении образования города подтвердили, что погибший был учеником школы. По предварительным данным, ребенок испугался, когда возле мусорного контейнера залаяла собака.
«Он вышел во двор вместе с матерью и сестрой, но оказался первым у двери. В этот момент раздался лай, мальчик испугался и упал. Мать тут же забрала его домой и вызвала скорую помощь», — рассказал Алиби Латип, глава городского управления образования.
Обстоятельства трагедии уточняются.
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