18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.49
525.71
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.02.2025, 14:04

Ерсайын Нагаспаев назначен новым министром промышленности и строительства РК

Новости Казахстана 0 626

28 февраля 2025 года Ерсайын Нагаспаев назначен министром промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Фото: ktze.kz
Фото: ktze.kz
"Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – сказано в сообщении Акорды.

Родился в 1980 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова – специальность "Международные экономические отношения".

Трудовой стаж начал в 2001 году с должности ведущего специалиста аппарата акима города Темиртау. В разные годы занимал должности атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан; начальника отдела, заместителя директора Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместителя директора Департамента административной работы и государственной работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2009 году работал советником заместителя премьер-министра РК.

Также занимал должности заместителя акима района имени Казабек би города Караганды; советника акима Карагандинской области.

С января 2011 по январь 2013 года – аким города Шахтинска Карагандинской области. С января 2013 по ноябрь 2014 года – заместитель акима города Астаны. Работал председателем правления АО "СПК "Астана" (12.2014-2016); заместителем директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана" (2016-2020); управляющим директором по обеспечению АО "НК "ҚТЖ" (04.2021-01.2022).

С января 2022 года – и.о. управляющего директора по новым проектам АО "НК "ҚТЖ".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А как же шарлапаев, с ним было так весело.
28.02.2025, 09:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
В России изменят правила репатриации для казахстанцевНовости Казахстана
05.02.2025, 10:14 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...