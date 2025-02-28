Ерсайын Нагаспаев назначен новым министром промышленности и строительства РК

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"Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", – сказано в сообщении Акорды.

Родился в 1980 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова – специальность "Международные экономические отношения".

Трудовой стаж начал в 2001 году с должности ведущего специалиста аппарата акима города Темиртау. В разные годы занимал должности атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан; начальника отдела, заместителя директора Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместителя директора Департамента административной работы и государственной работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2009 году работал советником заместителя премьер-министра РК.

Также занимал должности заместителя акима района имени Казабек би города Караганды; советника акима Карагандинской области.

С января 2011 по январь 2013 года – аким города Шахтинска Карагандинской области. С января 2013 по ноябрь 2014 года – заместитель акима города Астаны. Работал председателем правления АО "СПК "Астана" (12.2014-2016); заместителем директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана" (2016-2020); управляющим директором по обеспечению АО "НК "ҚТЖ" (04.2021-01.2022).

С января 2022 года – и.о. управляющего директора по новым проектам АО "НК "ҚТЖ".