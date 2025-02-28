В Казахстане изменился прожиточный минимум

По данным Бюро нацстатистики видно, что прожиточный минимум в Казахстане отличается по гендерному признаку. Для мужчин старше 18 лет он составил 62 562 тенге в месяц, а для женщин – 46 680 тенге. В обоих случаях рост составил 2%.

Для пенсионеров и пожилых людей уровень достиг 49 163 тенге (+2%), для детей в возрасте до 14 лет – 42 185 тенге (+2%), для юношей 14-17 лет – 66 368 тенге (+2%), а девушек – 50 856 тенге (+2%).

Также прожиточный минимум отличается по регионам.

Наибольший показатель остается в Мангистауской области – 61 925 тенге (+0,7%). Далее следуют Алматинская область – 56 574 тенге (+1,8%), Астана – 56 169 тенге (+2,1%), Восточно-Казахстанская область – 55 850 тенге (+3,2%), Алматы – 54 513 тенге (+0,5%), Ұлытау – 54 282 тенге (+3,4%), Акмолинская области – 52 464 тенге (+2,9%).

В Шымкенте прожиточный минимум составил 52 035 тенге (+2,8%), в Карагандинской – 51 943 тенге (+4,6%), Абай – 51 486 (+1,8%), Жетісу – 51 440 тенге (+2,2%), Северо-Казахстанской – 51 423 тенге (+3%), Жамбылской – 50 321 тенге (+2,4%), Павлодарской – 49 873 тенге (+2,2%), Туркестанской – 49 598 тенге (+2,4%), Атырауской областях – 49 031 тенге (+1,3%).

Далее следуют Костанайская – 48 969 тенге (+1,3%), Актюбинская – 47 463 тенге (+2,7%), Западно-Казахстанская – 47 408 тенге (+1%), Кызылординская области – 46 672 тенге (+0,8%).