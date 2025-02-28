К претендентам на получение гражданства Казахстана обратились с важной информацией

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования Казахстана обратился к претендентам на получение гражданства РК с важной информацией, передает корреспондент Zakon.kz.
С 3 по 13 марта пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства РК.
"Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 15 марта", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале наццентра тестирования в пятницу.
Тестирование состоит из 3 блоков:
Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.
Максимальный балл – 100, пороговый балл – 60.
"Более подробная информация предоставлена на сайте testcenter.kz в разделе "Претендентам на гражданство". В том числе, на сайте представлено бесплатное пробное тестирование", – заключили в НЦТ.
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