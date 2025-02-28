К претендентам на получение гражданства Казахстана обратились с важной информацией

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования Казахстана обратился к претендентам на получение гражданства РК с важной информацией, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Экспресс К

С 3 по 13 марта пройдет прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства РК.

"Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет 15 марта", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале наццентра тестирования в пятницу.

Тестирование состоит из 3 блоков:

тест на определение знания казахского языка по элементарному уровню системы оценки языковых знаний (на казахском языке) – 60 заданий, пороговый балл – 36;

тест по основам Конституции Республики Казахстан (на казахском или русском языке) – 15 заданий, пороговый балл – 9;

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 25 заданий, пороговый балл – 15.

Время тестирования – 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Максимальный балл – 100, пороговый балл – 60.