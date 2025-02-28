О последствиях повышения НДС на рынке жилья рассказала глава «Отбасы банка»

Ибрагимова полагает, что увеличение НДС вряд ли повлияет на стоимость жилья. По ее словам, крупные компании, ведущие грамотный бухгалтерский учет, уже учитывают НДС в стоимости материалов и сырья и имеют возможность получить вычет. Однако небольшие компании, занимающиеся строительством одного-двух домов, столкнутся с необходимостью внедрения правильного учета.

Глава Отбасы банка подчеркнула, что в настоящее время обсуждаются две важные инициативы:

"Первая – безналичные расчеты на рынке недвижимости. Это поможет вывести его из тени. Второе – внедрение НДС при покупке жилья. Это сделает рынок более прозрачным", – уточнила Л. Ибрагимова.

Ибрагимова также отметила, что планируемая налоговая реформа поможет избежать искусственного дробления бизнеса, что в свою очередь снизит число обманутых дольщиков.

Ранее депутат мажилиса Азат Перуашев выразил мнение, что правительство не смогло убедительно обосновать необходимость повышения налогов.