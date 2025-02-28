Кадровый голод: какие специалисты будут востребованы в Казахстане к 2031 году?

В течение следующих шести лет казахстанская экономика ощутит потребность примерно в 1,6 миллиона специалистов. Эту информацию озвучил вице-министр труда и социальной защиты населения, Аскар Биахметов, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Особый акцент делается на необходимости в специалистах с профессионально-техническим образованием (около 900 тысяч) и рабочих специальностей (более 400 тысяч).
"Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. В этих отраслях спрос на рабочие профессии составит 56 процентов", - рассказал Биахметов на брифинге СЦК.
Министерство труда отмечает, что в строительной отрасли особенно будут нужны штукатуры, прорабы и сварщики.
В сельском хозяйстве прогнозируется дефицит фермеров, трактористов и специалистов по разведению крупного рогатого скота.
Здравоохранению потребуются средний медицинский персонал, водители скорой помощи и фельдшеры.
Кроме того, будут востребованы швеи и реставраторы одежды, слесари промышленного оборудования, сантехники и трубопроводчики.
По прогнозам Минтруда, потребность в рабочих кадрах в Казахстане будет только увеличиваться.
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