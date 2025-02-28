Какие новые штрафы за нарушение ПДД РК начнут действовать в марте

Поправки в Адмкодекс, за которые депутаты проголосовали в декабре , вступают в силу 13 марта 2025 года. С этой даты в КоАП появятся новые нормы, ряд наказаний для водителей ужесточат, а по некоторым статьям, наоборот, снизят меру ответственности, передает kolesa.kz

Фото с сайта Колеса.kz: Алмаз Толеке, Тимур Еникеев, Гульша Рысканова и Shutterstock

Что нового

В статье 593 появится часть 1-2, устанавливающая, что: «Перевозка пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проёмы и люки транспортного средства, открывание дверей во время движения влекут штраф в размере 10 МРП».

Изменения внесут и в статью 615 Адмкодекса. И с 13 марта пассажиров авто, высовывающихся из окон или люков, также будут штрафовать на 10 МРП.

Впереди тёплые деньки, так что и автомобилистам, и их друзьям или членам семьи, отдыхающим на задних сиденьях, стоит помнить о штрафах, особенно во время загородных поездок. Да и кортежи выпускников вскоре снова заполонят улицы городов и посёлков. Им тоже на заметку.

Призывать к ответу начнут и инвалидов за выезд на встречную полосу. За подобное нарушение автомобилистам, согласно действующим нормам КоАП, полагается лишение прав на полгода. Но у инвалидов забирать водительское удостоверение нельзя, и подобная законодательная нестыковка частенько позволяла уходить нарушителям с инвалидскими корочками от наказания. Так вот, с 13 марта инвалидов за встречку будут штрафовать на 30 МРП, дополнив статью 596 КоАП РК пунктом 3-1.

Какие ещё ужесточения

В той же статье 596 появится ещё один пункт — 4-1, согласно которому в случае выезда на встречную полосу с попаданием в ДТП (без пострадавших) водителю будет грозить лишение прав на 9 месяцев.

Усилят ответственность и за нарушение правил пересечения ж/д переездов. Ранее по статье 607 за это штрафовали на 10 МРП, теперь же сумму взыскания удвоят. А если водитель при этом ещё и аварию устроит (без пострадавших), его лишат прав на 9 месяцев.

Почти в три раза, с 7 до 20 МРП, вырастет штраф за непредоставление преимущества машинам медиков или оперативников, а за повторное нарушение увеличится с 15 до 40 МРП (статья 598).

Какие ожидаются послабления

Статья 610 в новой редакции в КоАП РК с 13 марта будет устанавливать, что за аварию без пострадавших полагается только штраф 20 МРП. Ранее за подобное лишали прав на полгода. Теперь забирать водительские удостоверения на 9 месяцев станут за повторную аварию в течение года или происшествие с пострадавшими.

Скорректировав статью 597, снизят штраф с 3 до 1 МРП за неоплаченную платную парковку. За повторное аналогичное нарушение водителю будут выписывать квитанцию не на 5, а на 2 МРП.

Что изменится с 1 сентября

С этой даты в Казахстане начнут применять новую меру наказания — общественные работы. Двадцать часов подметания улиц будет грозить водителям в качестве альтернативы штрафу 40 МРП, автомобилистам, повторно не пропустившим машину скорой или полицейского патруля.

Наконец, пешеходов и самокатчиков, то есть иных участников дорожного движения, за повторное в течение года нарушение правил, результатом которого стало ДТП, в качестве альтернативного наказания будут привлекать к общественным работам на срок 20 часов. При этом угроза ареста на трое суток для нарушителей также останется в 615-й статье Адмкодекса.