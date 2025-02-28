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28.02.2025, 17:54

Денежные переводы из Казахстана за рубеж упали до минимума

Новости Казахстана 0 412

В январе текущего года в Казахстане зафиксировано уменьшение как количества, так и общего объема денежных переводов. Zakon.kz сообщает подробности о количестве отправленных и полученных транзакций в прошлом месяце.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно информации Национального банка Казахстана, через системы международных денежных переводов в январе 2025 года было отправлено 120,6 тысяч транзакций на общую сумму 44,1 млрд тенге. Это на 23,3% меньше по количеству и на 26,4% по объему, чем в декабре 2024 года. Также наблюдается снижение по сравнению с январём предыдущего года, когда было переведено 54 млрд тенге.

Внутренние переводы составили 9,8% от общего количества и 7,6% от общей суммы. За границу было отправлено 90,2% переводов (92,4% от общей суммы).

Переводы за рубеж

Объем переводов за рубеж составил 40,7 млрд тенге, что является минимальным значением за последние 12 месяцев. Наибольшие объемы пришлись на Россию (15,3 млрд тенге), Турцию (8,6 млрд тенге) и Узбекистан (6,9 млрд тенге). Доминирующими валютами стали доллары США (49,4%) и казахстанские тенге (38,7%).

Переводы из-за рубежа

Объем денежных переводов в Казахстан из-за рубежа в январе составил 15,8 млрд тенге, что меньше, чем в декабре 2024 года. Основными странами-отправителями стали Россия (3,2 млрд тенге), США (2,7 млрд тенге) и Турция (1,7 млрд тенге). Преобладающей валютой переводов были доллары (63,6%).

В страновом разрезе на первом месте здесь так же Россия – 3,2 млрд тенге (20,3%), далее следуют Соединенные Штаты Америки – 2,7 млрд тенге (17%), Турция – 1,7 млрд (10,5%), Узбекистан – 1,6 млрд (10,4%), а также Республика Корея – 1,5 млрд тенге (9,5%).

Фото: Национальный банк РК

 

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