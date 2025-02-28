Денежные переводы из Казахстана за рубеж упали до минимума

В январе текущего года в Казахстане зафиксировано уменьшение как количества, так и общего объема денежных переводов. Zakon.kz сообщает подробности о количестве отправленных и полученных транзакций в прошлом месяце.
Согласно информации Национального банка Казахстана, через системы международных денежных переводов в январе 2025 года было отправлено 120,6 тысяч транзакций на общую сумму 44,1 млрд тенге. Это на 23,3% меньше по количеству и на 26,4% по объему, чем в декабре 2024 года. Также наблюдается снижение по сравнению с январём предыдущего года, когда было переведено 54 млрд тенге.
Внутренние переводы составили 9,8% от общего количества и 7,6% от общей суммы. За границу было отправлено 90,2% переводов (92,4% от общей суммы).
Объем переводов за рубеж составил 40,7 млрд тенге, что является минимальным значением за последние 12 месяцев. Наибольшие объемы пришлись на Россию (15,3 млрд тенге), Турцию (8,6 млрд тенге) и Узбекистан (6,9 млрд тенге). Доминирующими валютами стали доллары США (49,4%) и казахстанские тенге (38,7%).
Объем денежных переводов в Казахстан из-за рубежа в январе составил 15,8 млрд тенге, что меньше, чем в декабре 2024 года. Основными странами-отправителями стали Россия (3,2 млрд тенге), США (2,7 млрд тенге) и Турция (1,7 млрд тенге). Преобладающей валютой переводов были доллары (63,6%).
В страновом разрезе на первом месте здесь так же Россия – 3,2 млрд тенге (20,3%), далее следуют Соединенные Штаты Америки – 2,7 млрд тенге (17%), Турция – 1,7 млрд (10,5%), Узбекистан – 1,6 млрд (10,4%), а также Республика Корея – 1,5 млрд тенге (9,5%).
Фото: Национальный банк РК
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