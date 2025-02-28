В Казахстане бывшего депутата осудили пожизненно за педофилию

В Талдыкоргане экс-депутат маслихата получил пожизненный срок за сексуальное насилие над ребенком, передает Tengrinews.kz.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес соответствующий приговор. Хотя процесс проходил за закрытыми дверями, на оглашение приговора допустили журналистов.
41-летний мужчина был задержан в августе прошлого года. Его признали виновным по статье 121 часть 4 УК РК (сексуальное насилие над несовершеннолетним), предусматривающей пожизненное заключение.
"Разбирательство проходило в закрытом режиме, обстоятельства дела не подлежат разглашению. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями и показаниями экспертов, другими материалами уголовного дела. Приговором суда Ж., признан виновным части 4 статьи 121 УК ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденного, в пользу законного представителя потерпевшего в счет компенсации морального вреда 15 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе суда области Жетысу.
Несмотря на это, осужденный отрицал свою вину, а его адвокат настаивал на оправдательном приговоре. Представитель потерпевшего требовал взыскать с подсудимого 100 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в силу.
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