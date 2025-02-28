В Казахстане бывшего депутата осудили пожизненно за педофилию

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес соответствующий приговор. Хотя процесс проходил за закрытыми дверями, на оглашение приговора допустили журналистов.

41-летний мужчина был задержан в августе прошлого года. Его признали виновным по статье 121 часть 4 УК РК (сексуальное насилие над несовершеннолетним), предусматривающей пожизненное заключение.

"Разбирательство проходило в закрытом режиме, обстоятельства дела не подлежат разглашению. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями и показаниями экспертов, другими материалами уголовного дела. Приговором суда Ж., признан виновным части 4 статьи 121 УК ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденного, в пользу законного представителя потерпевшего в счет компенсации морального вреда 15 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе суда области Жетысу.

Несмотря на это, осужденный отрицал свою вину, а его адвокат настаивал на оправдательном приговоре. Представитель потерпевшего требовал взыскать с подсудимого 100 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в силу.