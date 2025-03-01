Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Согласно заявлению "Казтелерадио", каждый квартал проводятся плановые профилактические работы с отключением сервисов на оборудовании спутниковых, цифровых и аналоговых эфирных сетей. Эти меры необходимы для обеспечения стабильного и высококачественного вещания.

"В среду, 5 марта 2025 года, с 3 часов утра до 5 часов вечера будут осуществляться плановые технические работы с приостановкой обслуживания на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной инфраструктуры. На время проведения этих работ будет временно прекращена ретрансляция телерадиоканалов по всей стране", – сообщили в пресс-службе АО "Казтелерадио".

В заключение, компания выразила благодарность гражданам за понимание и принесла извинения за возможные неудобства, связанные с временным перерывом в вещании.